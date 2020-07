Khả Ngân chính thức lên tiếng trước lùm xùm về việc so sánh bản thân với Chi Pu

Quảng cáo

Vào showbiz hơn 7 năm, Khả Ngân được biết đến với vai trò là một diễn viên, người mẫu và nhận được nhiều sự yêu thương của công chúng. Thời gian gần đây, cô nàng còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát cùng sản phẩm âm nhạc mới nhất Em đau lòng thế anh vừa lòng chưa.

Mới đây, trong chương trình Nói đi ngại gì với host Elly Trần, Khả Ngân đã có những chia sẻ về sự thay đổi của bản thân, những cảm nhận của cô trước những tranh cãi xảy ra xung quanh mình.

Khả Ngân đã có những chia sẻ thẳng thắn trong chương trình "Nói đi ngại gì"

"Tôi có thế không hát hay bằng những anh chị khác nhưng ổn hơn với nhiều người"

Khi được yêu cầu tự đánh giá giọng hát của mình, Khả Ngân thừa nhận: "Là một tân binh mới, tôi luôn tự đánh giá bản thân tất nhiên sẽ không hát hay hơn rất nhiều anh chị nhưng tôi hát tốt hơn, ổn hơn với rất nhiều người." Cô cũng chia sẻ thêm về quan điểm của mình: "Do tôi biết được mình ở vị trí nào và giọng hát của mình ra sao, từ đó lấy hết động lực để làm tốt hơn. Thật ra tôi thấy ai mới vào showbiz cũng bị chửi. Có nhiều so sánh những người mới hát chưa hay tại sao lại làm ca sĩ. Mọi người đã quên mất có những anh chị ca sĩ hiện tại hát rất hay và rất nổi tiếng nhưng lúc mới bước vào nghề họ cũng còn nhiều thiếu sót. Nhưng nhờ khoảng thời gian dài cố gắng họ mới tốt lên được. Nên tôi nghĩ ai cũng cần thời gian và sự nghiêm túc nếu muốn theo con đường này."

"Tôi biết được mình ở vị trí nào và giọng hát của mình ra sao, từ đó lấy hết động lực để làm tốt hơn." Tôi không muốn bị so sánh với ai cả Thời gian qua Khả Ngân thường xuyên bị so sánh với Chi Pu khi cả hai cùng từng là hotgirl, diễn viên nổi tiếng nhưng sau đó lấn sân sang ca hát. Chia sẻ về cảm nhận của bản thân về vấn đề này, cô khá bức xúc: "Khi tôi ra một sản phẩm mới, tôi muốn mọi người chú ý vào sản phẩm cũng như cái tên Khả Ngân. Tôi cũng không muốn bản thân bị so sánh với ai cả." Được cho rằng giống với Chi Pu về con đường và chiến lược, Khả Ngân nói thêm: "Quan trọng là con đường và kế hoạch của mỗi người như thế nào. Chị Chi Pu đi theo hướng khác và tôi cũng vậy. Kể cả style âm nhạc lẫn style thường ngày của cả hai cũng đã rất khác nhau rồi."

Khả Ngân và Chi Pu đều có con đường và kế hoạch trong sự nghiệp khác nhau.

Khả Ngân nghĩ rằng: "Đã là đồng nghiệp với nhau thì nên ủng hộ nhau. Người ngoài hay so sánh chúng tôi và đó là những so sánh rất khập khiễng. Sự thật chẳng ai muốn bị so sánh với ai cả vì mỗi người đều có con đường riêng. Ngay cả bản thân mình, tôi cũng rất khó chịu khi công sức của mình, người ta không tập trung mà cứ so sánh với người nọ, người kia."

Từ việc cảm thấy khó chịu khi bị so sánh với người khác, Khả Ngân giãi bày: "Rút kinh nghiệm của những lần trước đó, tôi không muốn nhắc đến người thứ ba hay người thứ tư nào cả. Tất nhiên khi được hỏi, tôi vẫn sẽ nói lên quan điểm của mình. Nhưng mọi người sẽ lợi dụng điều đó để "giựt tít" và cho rằng tôi dựa hơi người này, người kia. Khi tôi trải lòng thì người ta nghĩ khác, khi tôi im lặng lại nói tôi trốn tránh. Bởi vậy nên từ giờ trở đi, tôi sẽ xin phép không trả lời khi nhắc đến bất cứ sự so sánh nào."

Cô cũng nói lên mong muốn của mình: "Tôi mong muốn khán giả không so sánh tôi với ai hết. Nếu khán giả có yêu quý ai thì hãy yêu quý riêng người đó, đừng đem ra so sánh với người khác."

Khả Ngân cũng thể hiện sự nhiệt huyết của bản thân trên con đường mình đã chọn. Khả Ngân cho rằng nếu 10 năm sau mọi người vẫn gọi mình là "hotgirl đi hát" thì cô nên tự trách bản thân mình thay vì trách khán giả: "Có thể do sự cố gắng của tôi chưa tới hoặc cách làm việc chưa có tâm. Tôi phải tự trách bản thân mình chứ chẳng trách ai được. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, tôi phải cố gắng hàng giờ, hàng đêm để có thể tiến thêm nhiều bước nữa."

Khả Ngân chia sẻ bản thân sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể tiến bộ hơn.

Thảo Ngân