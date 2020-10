King Of Rap: "Vé vớt" Gizmo chiến thắng Sóc Nâu, HIEUTHUHAI - Lona hạ gục đối thủ

Quảng cáo

Ra sân đầu tiên trong vòng battle sample là T.Boss, đối thủ anh chàng lựa chọn là chàng "tắc kè hoa" GTM. Sample được T.Boss sử dụng trong vòng battle lấy cảm hứng từ văn hóa hầu đồng đặc thù của Người Việt với bài nhạc Ông Hoàng Mười từng được nghệ sĩ Xuân Hinh thể hiện.

T.Boss Chàng tắc kè GTM cũng không kém cạnh khi quyết tâm biến sample Mắt nai cha cha cha phá vỡ khuôn khổ một ca khúc tình ca theo phong cách Disco Pháp. Với cường độ làm việc cật lực và đam mê trình diễn, GTM đã được đền đáp xứng đáng, chàng rapper trẻ chính thức vượt qua T.Boss và ghi danh vào Top 20 của King Of Rap. Mắt nai cha cha cha

GTM

Cặp đấu tiếp theo bước vào trận battle kịch tính là Linh Thộn và Quân. Theo đó, Linh Thộn lựa chọn sample bài hát Chiếc bụng đói dễ thương và nhí nhảnh để ăn nhập với chủ đề của bản thân: Kể về cuộc sống và câu chuyện thường thấy của những người có cơ thể gầy gò.

Rapper Quân thì tiếp tục muốn sử dụng chất liệu dân gian sau khi nhìn nhận sự hiệu quả của bản rap anh đã thực hiện ở vòng tuyển chọn ngoài Hà Nội.

Linh Thộn

Chung cuộc, “con át chủ bài” của HLV Lil Shady là Quân đã phải dừng chân, nhường bước cho Linh thộn góp mặt trong Top 20 "King of Rap"

Trận đấu thứ 3 của tập 9 King of Rap cũng là một trận đấu có thể nói gây tò mò và phấn khích nhất cho khán giả. Vì người thách đấu trong lần này không ai khác là Sóc Nâu - một chiến binh freestyle được người hâm mộ gọi tên suốt thời gian qua. Đối thủ của Sóc Nâu là Gizmo cũng là một tiền bối đáng gờm trong giới rapper Hà Thành.

Gizmo

Gizmo lựa chọn đề tài nhức nhối trong xã hội đó là mượn tiền không đòi được, và sample được chàng rapper sử dụng là bản hit Thu Cuối của Yanbi. Trong khi đó, Sóc Nâu sử dụng sample Cớ sao em lại buồn nhưng không chỉ dừng lại với nội dung tình yêu đôi lứa, anh chàng muốn nói về “cớ sao tôi lại buồn” về mọi vấn đề trong cuộc sống.

Người chiến thắng cuộc đấu là Gizmo, cả 3 vị mentor đều chung một nhận định muốn xem chàng rapper lầm lì này còn những chiến thuật và “bài đinh” nào chưa tung ra.

Sóc Nâu

Màn chạm trán tiếp theo thuộc về gương mặt được "hội chị em" si mê HIEUTHUHAI và anh chàng đạt chuẩn cao - to - đẹp trai - rap chuẩn là Mes. Cụ thể, Mes sử dụng sample 60 năm cuộc đời để nói lên quy luật vận hành cuộc đời mỗi người. Trong khi đó, HIEUTHUHAI lựa chọn ca khúc Mama Boy của nữ ca sĩ trẻ Amee để mang đến sự tươi mới và đậm dấu ấn cá nhân.

Mes Sau phần chấm điểm của BGK, HIEUTHUHAI đã tiếp tục trở thành thí sinh đội Big Daddy ghi danh vào top 20 "King of Rap"

Trận đấu cuối cùng kết lại bảng đấu B-C cũng là trận đấu cuối cùng của vòng Sample King of Rap 2020 chào đón cô nàng xinh đẹp Thy và Lona. Đến với King of Rap, Lona nhận được một số đánh giá về sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Chính vì vậy, sample Lona lựa chọn chính là ca khúc Một cú lừa của Bích Phương để phản pháo những quan điểm tiêu cực ngoài kia, đồng thời cho người xem thấy rõ hơn về lòng đam mê và nhiệt huyết của cô.

Thy

Thy cũng có cho mình màn chuẩn bị kỹ lưỡng khi biến tấu sample Buồn thì cứ khóc đi thành một bản rap mang đậm dấu ấn cá nhân, lột xác từ cô nàng chỉ biết rap cover thành một nghệ sĩ viết rap thực thụ.

Chiến thắng trót lọt, Lona đi tiếp với số tiền cược 45 triệu đồng trong tài khoản, chốt sổ Top 20 King of Rap 2020.

Lona

Vậy là Top 20 đã hoàn toàn lộ diện bao gồm toàn những gương mặt tiềm năng với sức chiến đấu mạnh nhất đến từ cả 4 bảng đấu A - B - C - D. Những màn giao đấu ngày một kịch tính hơn của Top 20 hứa hẹn sẽ là những màn trình diễn bùng nổ ngay tại sân khấu của King Of Rap.

NHƯ LÊ