Liên Bỉnh Phát bất ngờ xuất hiện trong phim "Come and Go" của đạo diễn người Nhật

Quảng cáo

Về bộ phim điện ảnh Come and Go, nam diễn viên Liên Bỉnh Phát chia sẻ: "Điều may mắn của Phát là có cơ hội tham gia các liên hoan phim ở các nước bạn, trong đó có Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 31 tại Nhật Bản năm 2018.

Thêm vào đó, khi Song Lang trình chiếu ở Nhật Bản đã được nhiều nhà làm phim yêu thích. Từ đó, Phát nhận được lời mời tham gia phim của đạo diễn người Nhật Bản gốc Malaysia Kah Wai Lim thông qua sự kết nối của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh".

Một phân cảnh trong phim "Come and Go" có sự xuất hiện của Liên Bỉnh Phát.

Trong phim, Liên Bỉnh Phát vào vai Nam, một thực tập sinh kỹ thuật từ Việt Nam bị cuốn vào vụ án mạng. Câu chuyện bắt đầu khi người dân Osaka tìm thấy một thi thể của người già. Thám tử Nhật Bản Tomioka điều tra mối liên hệ giữa án mạng với một loạt vụ lừa đảo bất động sản bằng cách khảo sát khu vực lân cận và phỏng vấn cư dân của nó. Thế nhưng, hầu hết những người sống gần địa điểm này đều không biết hoặc không quan tâm đến tội ác vì đã quá bộn bề với những cuộc sống riêng tư. Liên Bỉnh Phát cùng ê-kíp làm phim tại Nhật Bản. Phim hoàn thành vào năm 2019 với thời lượng phim 158 phút. Ngôn ngữ: Nhật, Anh, Quan Thoại, Việt với phụ đề tiếng Anh. Bộ phim điện ảnh mới nhất của Liên Bỉnh Phát, Come and Go sẽ được ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2020 vào tháng 11/2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Vlogger đầu tiên đưa Vlog lên sóng truyền hình bất ngờ nói lời chia tay khán giả Mới đây, Vlogger tuổi teen NanCiezZ (tên thật: Đinh Thuận Nhân) đã chính thức nói lời tạm biệt với khán giả để lên đường du học tại Singapore. Là gương mặt được kỳ vọng của team Suboi, Tage cần làm gì để vượt qua các đối thủ sừng sỏ? Với ngoại hình điển trai và kỹ năng rap được đánh giá cao, Tage (Vũ Tuấn Huy) được đánh giá là một thí sinh "nặng ký" tại chương trình "Rap Việt".

NGÂN TRẦN