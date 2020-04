Lou Hoàng “lột xác” hình ảnh, chọn phong cách Hip-Hop “cool ngầu” cho MV mới

Lou Hoàng đã có năm 2019 thành công với 3 bản hit Yêu em dại khờ, Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, Là bạn ko thể yêu với chuỗi drama tình trường đầy biến cố. Mới đây, nam ca sĩ đã chính thức trình làng sản phẩm mới Vì em quá cô đơn. Bài hát do Nguyên Jenda sáng tác; hòa âm phối khí bởi Justin Tech9 và do nhạc sĩ Only C sản xuất.

Lou Hoàng

Với ca khúc lần này, Only C xây dựng hình tượng Hip-Hop "cool ngầu" cho Lou Hoàng. Đây cũng chính là hình ảnh mà Lou Hoàng sẽ hướng tới trong năm 2020. Only C chia sẻ thêm chất nhạc mộc guitar của Nguyên Jenda cộng với một chút Hip-Hop R&B cá tính chính là màu sắc hoàn chỉnh cho sản phẩm lần này của Lou Hoàng.



Nội dung MV Vì em quá cô đơn vẫn xoay quanh chủ đề tình yêu nhưng không mang nhiều màu sắc buồn bã. Hình ảnh lần này được thay đổi theo mô-típ tâm lý nhân vật của một chàng trai tự kỉ, cá tính, với một trái tim tan vỡ. Anh quyết định đập vỡ đi những định kiến cũ của bản thân để bước tiếp sang một chương mới trong cuộc đời.

Lou Hoàng trở lại với hình tượng cá tính

Lou Hoàng và nhạc sĩ Only C tại hậu trường quay MV

“Lou rất mong những ngày này có thể nhận được sự yêu thương ủng hộ từ đại gia đình fan Smilou và các khán giả yêu nhạc gần xa. Lou muốn mọi người thời gian này hãy cùng nhau yên vị ở nhà bên gia đình người thân hạn chế ra đường và nếu rảnh thì hãy xem sản phẩm mới của Lou nhé. Yêu thích thì hãy cày view cho mình đợi hết dịch rồi chúng ta sẽ gặp nhau hoà ca bung lụa ăn mừng nhé!” - Lou Hoàng chia sẻ.

MV Vì em quá cô đơn Ngoài ra, nam ca sĩ tiết lộ anh đã ấp ủ nhiều dự án cho năm nay. Sau khi dịch bệnh qua đi, nam ca sĩ bắt tay trở lại vào các kế hoạch của mình.

NHƯ LÊ