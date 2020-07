Mang vũ đạo “Bigcityboi” biểu diễn trong trường học, Quang Đăng bị chê nhiều hơn khen

Quảng cáo

Tuần vừa qua, các trường học đều tổ chức lễ bế giảng và cư dân mạng được dịp trầm trồ trước rất nhiều tiết mục “cây nhà lá vườn” do học sinh thể hiện nhưng cực chất. Đa số các bạn đều chọn lựa ca khúc phù hợp để trình diễn trong trường như cover lại Để Mị Nói Cho Mà Nghe của Hoàng Thùy Linh hoặc nhảy theo nhạc BLACKPINK, đặc biệt là ca khúc mới How You Like That.

Quang Đăng diễn vũ đạo Bigcityboi tại trường học

Thế nhưng Quang Đăng lại bị mất điểm khi biểu diễn trong lễ bế giảng của một trường liên cấp tại TP. HCM. Nam ca sĩ đã trình diễn vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Bigcityboi của Binz. Tuy rằng bài hát này đang rất thịnh hành và phổ biến, MV cũng không dán nhãn độ tuổi nhưng lại có nhiều câu rap mang nội dung người lớn không phù hợp cho học sinh tiểu học cũng như đầu cấp 2, lại càng không thích hợp để vang lên trong lễ bế giảng năm học.

Ca khúc này có nhiều câu không phù hợp với trẻ em

Chính vì thế mà cộng đồng mạng cho rằng Quang Đăng đã thiếu tinh tế khi chọn ca khúc sai với bối cảnh. Cư dân mạng lại càng khó hiểu hơn khi BGH trường liên cấp này lại đồng ý để tiết mục #Bigcityboi xuất hiện trong lễ bế giảng. Đây quả là một sơ suất đáng tiếc của Quang Đăng khi thời gian gần đây nam vũ công đang ghi điểm với loạt hoạt động tích cực như Vũ đạo rửa tay đình đám.

Cư dân mạng đang cho rằng Quang Đăng quá sơ suất khi chọn ca khúc không phù hợp

Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc từng mời Quang Đăng đồng hành trong một số hoạt động thiện nguyện liên quan đến trẻ em cũng vì hình ảnh sạch của chàng vũ công. Ấy thế mà giờ đây Quang Đăng lại gặp rắc rối khi trình diễn cho học sinh xem.

Chắc chắn sau sự cố này, Quang Đăng sẽ phải thận trọng hơn khi chọn lựa ca khúc biểu diễn ở những sân khấu đặc biệt như lễ bế giảng hay chương trình thiếu nhi.

Sơn Vũ