Noo Phước Thịnh hóa “ông hoàng cô đơn”, Gil Lê “trách cứ người cũ” tại V Heartbeat

Lựa chọn dàn dựng màn biểu diễn khác hoàn toàn so với bối cảnh MV, Noo Phước Thịnh nổi bật trên ngai vàng giữa sân khấu chính. Anh cô đơn giữa những thị vệ và cung nữ, cất lên tiếng hát da diết, buồn xé tim gan Em đã thương người ta hơn anh .

Một nghệ sĩ khác cũng mang đến một bài hát buồn là Gil Lê. Vẫn là hình ảnh nữ ca sĩ đứng trong một chiếc hộp và xung quanh là vô màn màn hình, Gil Lê thể hiện nỗi lòng với Sao người ta nỡ làm mình đau . Dù mới phát hành chưa lâu, nhưng ca khúc cũng nhanh chóng tìm được vị thế của mình khi nắm giữ vị trí số 11 trên BXH V Heartbeat Rank tháng 9.

Tiếp đó, ở vị trí thấp hơn một chút là Nàng Thơ của Hoàng Dũng (Rank 13). Trên sân khấu V Heartbeat, ngoài bài hát trong TOP15 BXH thì nam ca sĩ còn mang đến Nép vào anh và nghe anh hát .

Trong những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu tháng 9 này, Dalab là chủ nhân sở hữu bài hát có thứ hạng cao nhất - Rank 6 với Gác lại lo âu . Ngoài ra, nhóm còn thể hiện ca khúc đã "se duyên" cho Da LAB với V Heartbeat là Thanh Xuân.

Da LAB Ngoài ra, sân khấu V Hearbeat còn đón chào sự trở lại của loạt nghệ sĩ như Uni5, Phương Ly, Cara, MLee. Đây đều là những ca sĩ sở hữu các ca khúc đang làm mưa làm gió trên thị trường nhạc Việt.

Trong đó, Uni5 lột xác từ teen boy trở thành những người đàn ông trưởng thành, chững chạc trong Nói dối cả thế giới vì em. Phương Ly lại đầy màu sắc trong Missing you, Cara vẫn là cô gái ngọt ngào, chỉ This way vào tim em này cho crush. MLee sôi động, mang màu sắc rực rỡ của mùa hè Cá cắn câu.

Bên cạnh đó, làn gió mới như Ryo lần đầu tiên góp mặt trong chương trình cũng tạo nên sức hút riêng với Ai mang cô đơn đi và Khi nào gió ngưng. Cuối chương trình, Ryo đã thay mặt K-ICM và APJ nhận cúp BXH V Heartbeat Rank tháng 9.

Ngoài những màn biểu diễn được đầu tư chỉn chu - đẹp mắt, V Heartbeat Music Show còn có sự thay đổi lớn khi tạo nên Talkbox - Nơi trò chuyện trực tuyến cho người hâm mộ và thần tượng. Các nghệ sĩ đầu tiên trải nghiệm Video call với fan là Uni5, Gil Lê và Cara Phương. Tại đây, người hâm mộ có thể trực tiếp bày tỏ tình cảm, đặt câu hỏi hoặc đưa ra thử thách cho nghệ sĩ.

