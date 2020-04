Sao Việt 24H: Huỳnh Lập khoe fanart dễ thương, Quang Trung bắt trend #pillowchallenge

Quảng cáo

Mới đây, trên trang facebook cá nhân, Huỳnh Lập hào hứng khoe bức fanart do fan làm tặng vô cùng dễ thương. Đặc biệt, anh còn "nhắc khéo" để trêu ghẹo ca sĩ Trúc Nhân với dòng caption: "Fan Lập vẽ đó, nhìn dễ cưng không Trúc Nhân ơi. Giỡn chút thôi chứ Lập cũng có nhiều tấm cũng bại lắm, hôm nào share cho mọi người xem". Do trước đó, nam ca sĩ Trúc Nhân cũng chia sẻ hình vẽ do fan tặng nhưng với một phiên bản hài hước hơn rất nhiều.

Fanart do fan vẽ tặng Huỳnh Lập

Quang Trung là sao Việt tiếp theo hưởng ứng trend "pillow challenge" theo phong cách riêng. Với chiều cao lí tưởng cùng vóc dáng thon gọn, nam diễn viên khiến fan thích thú khi lấy gối làm áo. Anh chàng còn khéo léo đeo thêm tai nghe màu hồng ton-sur-ton với màu gối.

Quang Trung chọn tông hồng...

Với "mức độ" mặn mà của mình, Minh Dự cũng bắt trend "pillow challeng" theo tông màu xanh. Những "phụ kiện" như khăn tắm, kính mắt hình cây thông và rau cải xanh khiến "bộ trang phục" của nam diễn viên trở nên "độc nhất vô nhị".

... còn Minh Dự "chung tình" cùng xanh lá

Trong thời gian ở nhà để phòng dịch COVID-19, Hoàng Yến Chibi đã tự tìm "trò vui" là thực hiện reaction clip. Cô nàng chọn react về chính bản thân mình của khoảng gần 10 năm về trước. Đó là bộ phim đầu tay cô tham gia - Cửa sổ thủy tinh và MV debut Ngây Ngô. N ữ ca sĩ - diễn viên lý giải vì sao chọn cái tên “Hoàng Yến Chibi” làm nghệ danh khi bước chân vào nghệ thuật chuyên nghiệp theo thắc mắc của không ít người.

Chia sẻ thêm về thời gian ở nhà này, Hoàng Yến Chibi nói cô không dám than thở nhiều dù rất nhiều dự án bị tạm ngưng... Cô hiểu mọi người đều đang phải chống chọi với dịch bệnh. Cô đang mong chờ em trai sẽ trở về nhà sau thời gian cách ly tập trung ở Sóc Trăng. Trước đó, em trai cô đi du học ở Philippines và về nước giữa thời điểm căng thẳng của dịch bệnh nên tuân thủ việc cánh ly.

Clip reaction của Hoàng Yến Chibi Tin ngọt ngào cuối ngày sẽ thuộc về siêu mẫu Lan Khuê với khoảnh khắc ngọt ngào bên cạnh con trai. Theo đó, Lan Khuê vừa cập nhật hình ảnh vui vẻ tắm cho cậu quý tử đầu lòng. Ngoài ra, cô cũng chia sẻ chi tiết kinh nghiệm rèn luyện thói quen ngủ xuyên đêm, không thức giấc trong bài đăng này. Bài đăng trên Instagram cá nhân của Lan Khuê

NHƯ LÊ