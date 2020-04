Sao Việt 24H: Lan Ngọc mừng Instagram đạt 3 triệu followers, Han Sara khoe dáng cực xinh

Quảng cáo

Mở đầu cho tin tức 24H là tin vui đến từ "nàng Cám" Ninh Dương Lan Ngọc. Theo đó, cách đây tít giờ, nữ diễn viên chính thức thông báo "thành tích" cán mốc 3 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô chia sẻ đây là món quà sinh nhật trễ mà cô nhận được từ khán giả. Lan Ngọc cũng gửi lời cảm ơn các "Cám con" đã luôn đồng hành và dành cho cô nhiều sự yêu thương trong suốt thời gian qua.

Lan Ngọc gửi lời cảm ơn đến những ai đã và đang ủng hộ, dành tình cảm cho mình

Tài khoải Instagram của Lan Ngọc chính thức cán mốc 3 triệu người theo dõi

Han Sara cũng khuấy động thế giới Instagram với loạt ảnh "đốn tim" fan. "Gà cưng" nhà Nhi - Thắng tự tin "thả dáng" dưới nắng trời rực rỡ cùng phong cách thời trang chuẩn. Rất nhiều fan để lại bình luận khen ngợi dành cho nhan sắc lẫn vóc dáng của Han Sara. Sản phẩm âm nhạc mới nhất Let Me Go cũng giúp Han Sara thể hiện hình ảnh điềm đạm và trưởng thành hơn.

Vóc dáng đáng mơ ước của Han Sara

Cô bạn cùng tuổi của Han Sara là AMEE cũng không kém cảnh với bức ảnh "thả thính" đầy mộng mơ trên Instagram. Lời thỏ thẻ "Chào anh, em đứng đây từ chiều" của nàng công chúa nhà ST.319 tiếp tục khiến nhiều fan "liêu xiêu". MV gần nhất Sao Anh Chưa Về Nhà của AMEE sau 1 tháng phát hành cũng đã cán mốc 26 triệu lượt xem.

AMEE vẫn luôn tận dụng sở trường "thả thính" để thu phục fan

Nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh lại khiến fan xuýt xoa với loạt ảnh cool ngầu đậm chất "soái tỷ". Chủ nhân bản hit Lạnh khéo léo phối trang phục tông cam cùng vest đen đầy thu hút.

Hình ảnh đậm chất "soái tỷ" của Khổng Tú Quỳnh

Ở mảng phim ảnh, Ngô Kiến Huy khiến fan vô cùng háo hức khi đăng ảnh trầm tư đọc kịch bản của dự án mới. Sau khoảng thời gian quảng bá cho bản hit Truyền Thái Y cũng như tập trung cho công việc MV, Ngô Kiến Huy đã sẵn sàng tái ngộ khán giả trên màn ảnh rộng. Hình ảnh đọc kịch bản mới của "chàng Bắp" khiến hội fan vô cùng háo hức và trông chờ

NHƯ LÊ