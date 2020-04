Sau 2 năm rời FapTV, diễn viên An Vy bất ngờ trở lại với hình ảnh và vai trò hoàn toàn mới

Quảng cáo

Là một diễn viên trẻ nổi lên nhờ series phim “Em của anh, đừng là của ai” của FapTV, An Vy nhanh chóng thu hút mọi người nhờ ngoại hình sáng, gương mặt xinh đẹp, hồn nhiên và vô cùng ngọt ngào của mình. Đây cũng là bước ngoặt mang đến cho An Vy nhiều danh tiếng, đồng thời là rất nhiều áp lực.

Tuy nhiên sau khi rời nhóm FapTV, trong suốt 2 năm, An Vy gần như im hơi lặng tiếng. Nhưng thời gian gần đây, An Vy tuyên bố sẽ quay trở lại với không chỉ vai trò là một diễn viên mà còn song song là một streamer và trở thành idol của một công ty giải trí.

An Vy chia sẻ, quãng thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng quan trọng để cô tự nhìn nhận lại bản thân mình. Giờ cô đã trở nên trưởng thành, có những suy nghĩ thoáng, rộng mở và nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực để hoàn thiện mình hơn.

Về lý do lựa chọn trở thành một Streamer - một ngành nghề mới được các bạn trẻ hiện nay rất quan tâm và lựa chọn, An Vy cho biết: “Streaming là một cách tuyệt vời để giao lưu với khán giả dễ dàng. Bản thân An Vy cũng mong muốn nhận được thật nhiều phản hồi và đóng góp từ phía người hâm mộ. Đặc biệt công việc này còn có thể khiến bản thân mình trở nên gần gũi và kết nối bền chặt hơn với người theo dõi của mình”.

Bên cạnh đó, An Vy vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê diễn xuất của mình. Cô còn tiết lộ bản thân vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người bạn tại FapTV, không chỉ vậy An Vy bật mí sẽ có một dự án kết hợp cùng một thành viên trong nhóm trong tương lai gần.

“Sau khi rời FapTV thì trong năm đầu, mình cũng tự thu mình lại một phần vì tâm lý. Mình tự nhìn nhận lại những điều thiếu sót và không đúng của bản thân để rút ra kinh nghiệm cho tương lai. Mối quan hệ của mình với các anh chị bên FapTV nhờ đó cũng tiến triển tốt đẹp hơn. Gần nhất thì mình có tham gia đóng chung MV cùng với anh Thái Vũ và trong tương lai gần sẽ có 1 dự án kết hợp với 1 thành viên khác của nhóm, nhưng hiện chưa tiết lộ được.” - An Vy tâm sự thêm.

BÍ NGÔ