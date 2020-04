Trọng Hiếu kết hợp cùng 11 nghệ sĩ trẻ trong dự án cộng đồng “Vì chúng ta yêu“

Ca khúc Vì chúng ta yêu mang thông điệp về tình yêu dành cho cội nguồn, con người. Ca khúc được sáng tác dựa trên câu chuyện, cảm xúc của chính Trọng Hiếu. MV được quay trong thời điểm giãn cách xã hội. Do đó, các nghệ sĩ ghi hình tại các địa điểm khác nhau như nhà riêng, phòng thu để tránh việc tập trung đông người.

Trọng Hiếu được sinh ra tại Đức, tiếp nhận nền giáo dục châu Âu nhưng anh quan niệm "đi là để trở về". Với tình yêu quê hương, qua Vì chúng ta yêu, Trọng Hiếu truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và kết nối con người để tạo nên sức mạnh tích cực hơn, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

"Cùng nắm tay nhau làm nên thay đổi lớn hơn nhiều, hy vọng đưa ta tiến lên. We have a dream. We are fighters. Mỗi chúng ta thắp lên mặt trời trong tim" là thông điệp mà nam ca sĩ muốn gửi gắm.

Trọng Hiếu thu âm cùng Hoàng Tôn, Thảo Nhi Lê