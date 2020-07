Vì đâu Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh (Tình Yêu & Tham Vọng) lơ nhau trên mạng xã hội?

Quảng cáo

Phim truyền hình Tình Yêu và Tham Vọng đang bắt đầu đi đến cao trào, hai nhân vật chính Minh - Linh cũng đã nhận ra tình cảm thật sự dành cho nhau dù vẫn còn rất nhiều chướng ngại vật phía trước. Khán giả không khỏi tò mò cặp đôi này sẽ vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại như thế nào để có cái kết đẹp vào cuối phim.

Khán giả đang quan tâm đến chuyện tình của Minh và Linh

Chỉ có điều trên phim, hai nhân vật Minh - Linh quan tâm chăm sóc cho nhau thế nào thì sau máy quay, hai diễn viên Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh ngược lại hoàn toàn. Họ như “người dưng ngược lối”, tránh nhắc đến nhau trên mạng xã hội cũng như trong các bài phỏng vấn. Diễm My 9X từng thừa nhận rằng Nhan Phúc Vinh trầm tĩnh, ít nói như chính nhân vật của anh và cô chơi thân với Thanh Sơn (đóng vai Sơn hơn). Còn Nhan Phúc Vinh khi kể về hành trình đóng Tình Yêu & Tham Vọng cũng nhắc rất ít đến Diễm My 9X.

Ngoài đời, Diễm My và Nhan Phúc Vinh gần như ngó lơ nhau trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, hai diễn viên còn công khai bơ nhau. Nhan Phúc Vinh chia sẻ nhiều ảnh chụp chung với bạn diễn của Tình Yêu & Tham Vọng nhưng lại không có Diễm My 9X. Thậm chí anh nhiều lần trò chuyện qua lại với các diễn viên khác trên Facebook và cũng không nói chuyện với Diễm My.

Nhan Phúc Vinh vui vẻ đăng hình chụp chung với Minh Huyền chứ không phải Diễm My

Mới đây nhất, Diễm My 9X đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng của Tình Yêu & Tham Vọng và có một bức thư dài cám ơn đoàn làm phim. Diễm My 9X nhắc tên đầy đủ mọi người, từ các bạn diễn đến đạo diễn, quay phim, các nhân viên làm tóc, trang điểm, trợ lý… nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập đến Nhan Phúc Vinh. Thậm chí nhiều khán giả nhận ra điểm bất thường này đã vào thắc mắc thì Diễm My cũng tránh không trả lời.

Bài đăng dài của Diễm My cám ơn tất cả đoàn làm phim, ngoại trừ Nhan Phúc Vinh

Nhiều khán giả đã nhận ra điều bất thường này và bình luận dưới bài đăng của Diễm My

Hiện vẫn chưa biết vì sao hai diễn viên chính của Tình Yêu & Tham Vọng công khai ngó lơ nhau. Nhưng chắc chắn điều này khiến khán giả không khỏi thất vọng và cũng ảnh hưởng ít nhiều đến sức hút của phim. Bởi một bộ phim tình cảm muốn thành công, đương nhiên cặp đôi chính phải có phản ứng hóa học ngọt ngào trong phim và thân thiết với nhau ngoài đời thực mới khiến khán giả tin vào chuyện tình của họ trên màn ảnh.

Linh Nhi