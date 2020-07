Có dự định du học New Zealand, học sinh Việt không thể bỏ lỡ những thông tin mới này!

Quảng cáo

Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam đã tiến hành tái ký kết bản Kế hoạch Hợp tác Chiến lược về Giáo dục giai đoạn 2020 - 2023.

Theo đó, các sáng kiến hợp tác về giáo dục sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn, bao gồm kế hoạch liên kết ở bậc đại học, đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp (blended learning), đào tạo trong lĩnh vực tiếng Anh.

Buổi lễ ký kết giữa Cơ quan giáo dục New Zealand và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam.

Trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chương trình đào tạo trực tuyến và đào tạo kết hợp được đặc biệt quan tâm, điều này khiến không ít bạn đang có ý định du học bớt lo lắng. Không chỉ vậy, cựu du học sinh Việt Nam và New Zealand cũng sẽ có thêm các dự án để kết nối, giao lưu.

Ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành, Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) đánh giá cao về sự năng động và những kỹ năng của học sinh, sinh viên Việt Nam. Chắc hẳn trong tương lai, các bạn học sinh Việt sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện tài năng với bạn bè New Zealand đấy!

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam chia sẻ niềm vui khi lễ ký kết diễn ra vào năm 2020 - năm đánh dấu 45 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand.

Một số chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên Việt cũng được nhắc tới như NZSS (Học bổng Chính phủ New Zealand bậc Trung học) hay NZS (Học bổng Chính phủ New Zealand bậc sau Đại học). Bên cạnh đó, New Zealand cũng có Học bổng của Thủ tướng dành cho sinh viên trao đổi ở khu vực châu Á (Prime Minister’s Scholarships for Asia).

Một số chương trình học bổng của New Zealand dành cho Việt Nam.

Bạn có thể theo dõi thông tin tại trang web: https://nzschoolscholarships.co.nz/ , hoặc Facebook chính thức của Đại sứ quán New Zealand. Hiện tại, chương trình NZSS đang nhận hồ sơ, những bạn có dự định du học hãy thử tìm hiểu nhé!

Ph.Thảo

BTC