Không cần ngồi học cả ngày mới giỏi tiếng Anh, bạn chỉ cần 35 phút mỗi ngày thôi

Phương pháp học tiếng Anh “35 phút mỗi ngày” giúp bạn “lên trình” rất nhanh và được nhiều chuyên gia ngôn ngữ khuyến khích áp dụng, đặc biệt là khi bạn không có quá nhiều thời gian bởi còn phải học các môn khác nữa.

Đây nhé, bạn hãy học tiếng Anh theo kiểu “35 phút” xem có đúng là hiệu quả không:

1. 7 phút: Học từ mới

Với các ứng dụng từ điển thì từ mới nằm ngay trong bàn tay bạn.

Từ vựng thì không thể không học, dù bạn đang theo đuổi bất kỳ ngoại ngữ nào. Muốn nghe, muốn nói, muốn viết, muốn đọc, bạn đều cần từ vựng. Hãy dành 7 phút đầu tiên để học 3-5 từ vựng nhé, và học thật kỹ để đã học là nhớ.

Bạn có thể tìm từ ở đâu để học? Những ứng dụng như từ điển Merriam-Webster, từ điển Oxford… đều giới thiệu với bạn một từ mỗi ngày, với định nghĩa dễ hiểu. Hoặc bạn cũng có thể học chính những từ mà hôm ấy bạn đã gặp (khi xem phim, đọc báo…) mà chưa thực sự hiểu.

2. 5 phút: Học 1-2 cụm từ mới

Khi học các cụm từ, bạn sẽ nói và viết tiếng Anh tự nhiên hơn.

Các cụm từ cũng quan trọng như những từ đơn lẻ vậy. Với những cụm từ, bạn sẽ nói tiếng Anh trôi chảy, tự nhiên hơn. Chẳng hạn, thay vì nói How are you?, bạn có thể nói What’s up?.

Những cụm từ có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, trong báo, sách, bài hát… Cứ cụm từ nào nghe hay hay, thú vị, hoặc bạn hay nghe thấy người ta nói thì hãy ghi lại để học nhé.

Ngoài ra, bạn cũng có thể vào trang theidioms.com để biết thêm các thành ngữ, cách diễn đạt mới mỗi ngày. Nhớ đặt câu với cụm từ mình học để sử dụng cho thành thạo nhé!

3. 5 phút: Củng cố ngữ pháp

Để giỏi ngoại ngữ, bạn nhất định phải nắm chắc ngữ pháp.

Với người học ngoại ngữ thì việc hiểu và nắm vững ngữ pháp là rất quan trọng, bởi bạn không thể chỉ nói theo thói quen thôi!

Mỗi ngày, bạn chỉ cần chọn một hiện tượng ngữ pháp trong sách giáo khoa và học kỹ, đọc các ví dụ và đặt câu theo nguyên tắc ngữ pháp đó. Bạn sẽ bất ngờ trước sự cải thiện trình độ của mình đấy!

4. 13 phút: Đọc tin tức

Đọc tin tức hằng ngày sẽ giúp nâng cao khả năng đọc hiểu, đoán từ của bạn.

Hãy kết hợp việc học tiếng Anh với việc tìm hiểu xem những chuyện gì đang diễn ra trên thế giới nhé.

Mỗi ngày, bạn hãy tìm vài tin tức phù hợp với sở thích của mình (công nghệ, ca nhạc, điện ảnh…) để đọc. Tất nhiên, có những tin rất dễ nhưng vẫn có những từ và câu mà bạn chưa biết. Đó lại là nguồn để bạn học từ vựng và cụm từ đấy.

Việc đọc tin tức hằng ngày thế này sẽ giúp bạn đọc nhanh hơn, có thể hiểu một đoạn văn hoặc bài báo mà không cần phải đọc và hiểu từng từ. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nâng cao được khả năng đoán từ của mình nữa - điều này rất cần thiết khi đi thi đấy!

5. 5 phút: Xem lại những gì mình đã học

5 phút xem lại, thế là xong.

Vậy là chỉ trong 30 phút, bạn đã học được cả từ vựng, cụm từ và ngữ pháp, lại biết thêm về tin tức thế giới nữa. Tất nhiên, giờ học có thể dừng lại tại đây. Nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn dành thêm 5 phút để xem lại những gì mình vừa học.

5 phút này là rất quan trọng để bạn củng cố thông tin trong não mình. Hãy đặt một câu với mỗi từ vựng, mỗi cụm từ, với nguyên tắc ngữ pháp mà mình đã học. Hãy tóm tắt lại mỗi bài báo bằng 1-2 câu. Tốt nhất là bạn đọc to những câu này lên để tai mình cũng nghe thấy nhé.

Vậy đấy, giờ thì học tiếng Anh không còn là một nhiệm vụ nặng nề nữa. Bạn chỉ cần 35 phút mỗi ngày là hoàn toàn có thể học tốt, điểm cao rồi!

Thục Hân