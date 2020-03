Ôn thi qua truyền hình: Tưởng “nhạt” nhưng lại siêu mới mẻ, teen đã thử chưa?

Với 09 môn học: Toán, Văn, Anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa, GDCD trong 30 số phát sóng mới năm 2020, bạn sẽ được làm quen với cách giảng dạy của các thầy cô có nhiều kinh nghiệm, nhiệt huyết và thú vị. Cuối các bài giảng đều có phần tổng hợp, tóm tắt nội dung kiến thức bằng Sơ đồ hình ảnh (Infographic), Sơ đồ tư duy (mindmap) giúp học sinh dễ dàng ghi nhớ những kiến thức trọng tâm của môn học.

"Chinh phục kỳ thi THPT Quốc gia" sẽ lên sóng ngày 6/4/2020 vào 12h & 22h các ngày trong tuần.

HanoiTV - Học trên truyền hình

"Học trên truyền hình" là chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp cùng Đài PTTH Hà Nội sản xuất, với mong muốn giúp các bạn học sinh lớp 9 và lớp 12 bổ sung kịp kiến thức cho kỳ thi chuyển cấp. Mỗi tiết học kéo dài 35 phút, một bài giảng có thể kéo dài 2-3 tiết học. Lượng kiến thức khổng lồ được thầy cô truyền tải qua các sơ đồ ngắn gọn trên Power Point và ví dụ sinh động, dễ hiểu.

Các bạn học sinh lớp 9 sẽ học 3 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh; còn học sinh lớp 12 sẽ học 9 môn, gồm: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và GDCD. Bên cạnh việc học qua truyền hình, bạn còn có thể xem bài giảng trên ứng dụng và kênh Youtube của Đài PTTH Hà Nội nữa nhé!

"Học trên truyền hình" phát sóng trên kênh truyền hình Hà Nội 1, từ thứ Hai đến thứ 7 vào 9h15 với lớp 9 và 14h30, 15h15, 16h với lớp 12.

Dạy và học cùng NTV

"Dạy và học cùng NTV" là chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp cùng Đài PTTH Nghệ An sản xuất, vậy nên teen chẳng cần lo lắng về chất lượng giảng dạy đâu nhé! Bên cạnh các bài giảng trong sách giáo khoa, các thầy cô còn đem lại những tiết học tổng hợp để học sinh dễ dàng nắm bắt kiến thức trọng tâm.