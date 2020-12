Trường học lạnh nhất thế giới: Học sinh chỉ được nghỉ khi nhiệt độ giảm sâu dưới mức này

Quảng cáo

Học sinh của một trường tiểu học ở Nga vẫn đi bộ đến trường trong thời tiết giá lạnh, nhiệt độ xuống dưới 0. Nơi đó được cho là khu vực có người ở mà lạnh nhất hành tinh.

Buổi sáng, khi học sinh ở làng Oymyakon (Siberia) đi học thì trời vẫn tối đen như mực. Các bạn ấy sẽ đi xe buýt một đoạn, rồi đi bộ một chặng nữa, trong khi nhiệt độ là -51oC.

Học sinh đi bộ qua tuyết để đến trường. Ảnh: Semyon Sivtsev/ The Siberian Times.

Ở làng này, trường học chỉ đóng cửa khi nhiệt độ giảm sâu xuống -52oC, khi đó thì học sinh dưới 11 tuổi mới được nghỉ. Cho nên, khi ngoài trời là -51oC thì học sinh vẫn đi xuyên qua tuyết và băng để đến lớp.

Nhiệt độ thấp nhất từng được ghi nhận ở nhiều nước khác - như -27,2oC ở Scotland - cũng vẫn chưa là gì so với một ngày đi học bình thường của học sinh ở Oymyakon.

Cùng tại trường đó, những học sinh lớn hơn 11 tuổi sẽ chỉ được nghỉ khi nhiệt độ thấp hơn -56oC vào thời điểm 6h sáng.

Ai cũng mặc rất ấm khi nhiệt độ ngoài trời là -51oC. Ảnh: Semyon Sivtsev/ The Siberian Times.

Giờ học ở đây thường bắt đầu vào lúc 9h sáng - khi trời vẫn còn tối, và kết thúc lúc 5h chiều - khi trời… lại vẫn tối, vì Mặt Trời ở đây lặn lúc khoảng 2h15 chiều.

Một số người từng đến đây quay phim, làm phóng sự cho rằng học sinh nên được nghỉ học khi trời lạnh đến như thế. Bởi ở thành phố lạnh nhất thế giới - Yakutsk, học sinh cũng không phải đến trường khi trời lạnh như ở Oymyakon.

Học sinh đến lớp khi trời còn tối (8-9h sáng thì trời vẫn tối). Ảnh: Semyon Sivtsev/ The Siberian Times.

Tại Yakutsk, học sinh tiểu học được nghỉ khi nhiệt độ là -42oC trở xuống nếu có gió hoặc -45oC trở xuống nếu không có gió. Học sinh trung học sẽ được nghỉ khi nhiệt độ là -48oC hoặc thấp hơn. Còn dưới -50oC thì học sinh ở tuổi nào, cấp học nào cũng ở nhà hết.

Bảng đo nhiệt độ ngoài trời. Ảnh: Semyon Sivtsev/ The Siberian Times.

Về việc này, cư dân mạng viết những bình luận như:

“Thế này thì khủng khiếp quá nhỉ”.

“Tôi thì nghĩ đây là một ví dụ tốt về sự kiên cường”.

“Những học sinh này thật mạnh mẽ, chúng ta nên nhìn các bạn ấy để ngừng kêu ca về điều kiện của mình”.

Thục Hân

(Theo nhiều nguồn tin)