Yêu cầu đội bóng chuyền nữ cởi áo ngay trước mặt đội bạn, thầy hiệu trưởng đã phải xin lỗi

Một thầy hiệu trưởng đã phải xin lỗi sau khi xông vào sân bóng chuyền ngay trước khi đội bóng nữ của trường sắp thi đấu, bắt cả đội phải cởi áo đang mặc ra.

Sự việc này xảy ra ở trường trung học Park Hill South (Missouri, Mỹ). Trước trận đấu với đội nữ của trường trung học North Kansas City, đội Park Hill South đã mặc áo phông in dòng chữ Together We Rise (Chúng ta vươn lên cùng nhau), kèm theo hình 3 cánh tay với 3 màu da khác nhau, để thể hiện sự đoàn kết và bình đẳng.

Mẫu áo mà đội bóng chuyền nữ mặc. Ảnh: WDAF - Fox4Kansas.

Kerrie Herren, thầy hiệu trưởng tạm thời của trường, bất ngờ lao vào sân, bắt đội nữ phải cởi áo đang mặc ra.

Một thành viên của đội nói: “Chúng tôi rất xấu hổ và thất vọng vì đội bạn đứng nhìn trong khi chúng tôi phải cởi áo ra. Đội bạn cũng mặc áo tương tự nhưng không phải cởi”.

May là các bạn đội nữ trường Park Hill South có mặc áo bên trong, chứ không thì sự thể còn nghiêm trọng nữa.

Đội bóng chuyền nữ trường trung học Park Hill South của năm trước. Ảnh: ROSS MARTIN/ Citizen photo.

Sau khi bị truyền thông địa phương chỉ trích, thầy Herren nhắn gửi đến các học sinh: “Thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi vì đã khiến các em bị tổn thương và có thể đã khiến các em xấu hổ. Thầy rất tiếc vì hành động vội vàng của mình có hậu quả lớn hơn mức thầy nghĩ vào thời điểm đó. Thầy mong có cơ hội trò chuyện với các em về việc này”.

Sau đó, thầy Herren cũng giải thích với trang AP rằng, thầy yêu cầu học sinh cởi áo do nhận được lời than phiền của một phụ huynh rằng, có bạn trong đội không thoải mái khi phải mua và mặc chiếc áo này.

Trường trung học Park Hill South. Ảnh: Park Hill Schools.

Thầy Herren kết luận: “Nhận lỗi của mình không phải là việc dễ, nhưng là việc đúng và nên làm”. Sau đó, đội bóng chuyền nữ của trường đã được phép mặc mẫu áo mình muốn để thi đấu.

