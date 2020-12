Thiên Thần Nhỏ 396: Làm sao để Giáng sinh thêm ấm áp, năm mới thêm tốt lành?

Quảng cáo

Không thể quên trang trí cây thông Noel

Việc trang trí nhà cửa và đặc biệt là cây thông Noel đã trở thành việc làm không thể thiếu trong ngày lễ Giáng sinh. Cây thông Noel cũng giống như linh hồn trong ngày lễ Giáng sinh vậy. Nếu bạn không có điều kiện để trang trí một cây thông thật lớn thì chúng mình chỉ cần một cây thông nhỏ hoặc thậm chí là cây thông do chính bạn tự tạo ra từ các đồ trang trí cũ cũng mang lại không khí ấm áp cho ngày lễ.

Hãy lựa chọn những màu sắc rực rỡ như màu đỏ, màu vàng, màu ánh kim và dây đèn để trang trí cho cây thông của bạn. Những món đồ trang trí nhỏ xinh và bắt mắt cũng thường được dùng để cài lên cây thông.

COVID-19 tràn ngập danh sách “từ của năm 2020”

Lần đầu tiên, Từ điển tiếng Anh Oxford (Oxford English Dictionary - OED) không thể chọn chỉ một Từ của Năm (Word of the Year), bởi vì 2020 “là một năm không thể được gói gọn chỉ trong một từ”. Bởi vậy, họ đã phải chọn ra danh sách các từ của năm.

Coronavirus là một trong những Từ của Năm do OED đưa ra. Nó thực tế không phải là một từ mới, mà đã xuất hiện từ những năm 1960, nhưng chỉ được sử dụng chủ yếu bởi các nhà khoa học. Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, nó bỗng trở thành một trong những danh từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh.

Từ COVID-19 lần đầu tiên được sử dụng vào ngày 11/2/2020, trong một bản báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization). Sau đó, COVID-19 nhanh chóng vượt qua coronavirus về mức độ thường xuyên được sử dụng.

Việc sử dụng cụm từ following the science (làm theo khoa học) cũng tăng hơn 1.000% so với năm 2019, nguyên nhân tất nhiên là do đại dịch.

Đọc những câu chuyện ấm áp

Trong một khoảng thời gian dài của năm 2020, các trường học ở Mỹ phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, một học sinh trung học tên là Rachel ở North Carolina vẫn có buổi prom (buổi tiệc, khiêu vũ ở trường) dù nhà trường không mở cửa. Đó là do Curtis Rodgers, một cậu bé 7 tuổi, đã lên kế hoạch tổ chức buổi prom cho cô.

Thực ra, ngoài giờ học, Rachel làm thêm bằng cách giúp việc cho gia đình Rodgers, trách nhiệm chủ yếu là trông cậu bé Curtis. Curtis rất biết ơn chị giúp việc nên mới nghĩ ra việc tổ chức buổi prom đó. Cậu bé còn cẩn thận chuẩn bị cả hoa, âm nhạc và những món ăn vặt mà bản thân và chị Rachel ưa thích để buổi prom được ấn tượng.

Đấy, bạn thấy không, chỉ cần chúng ta nhìn thật kỹ là sẽ nhận ra rất nhiều điều tốt đẹp mỗi ngày mà.

Hải Phong