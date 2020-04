Tìm lại “cơn mưa rào” khi nghe hội fan Trà Sữa chia sẻ câu chuyện yêu thích nhất

Trà Sữa Cho Tâm Hồn đã gắn bó cùng các thế hệ bạn đọc rất lâu, sau đó lại giới thiệu thêm một người bạn khác đa dạng và đời thường hơn - Dreaming. Nếu như Trà Sữa Cho Tâm Hồn mang đến mẩu truyện ngắn ngọt ngào, lãng mạn về cuộc sống của người trẻ, Dreaming lại truyền cảm hứng khám phá và bắt đầu những điều mới mẻ. Dù bạn là một fan cứng của Trà Sữa Cho Tâm Hồn hay mê mẩn áng tản văn trong Dreaming, chắc hẳn bạn đều có một cây bút, câu chuyện nào đó khiến mình nhớ mãi.

Trà Sữa Cho Tâm Hồn là một ấn phẩm viết đình đám của teen. (Ảnh: trnhuyn_99)

Trong số những truyện ngắn được các fan Trà Sữa nhắc tới, có truyện đã đăng báo từ khi Trà Sữa Cho Tâm Hồn mới chỉ là một quyển báo khổ A5 nhỏ xinh. FB Nguyen Thi Huong Trang chia sẻ: “Mình là fan của H2T và Trà Sữa từ thời cấp 3, hồi mà khổ báo còn nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đặc biệt thích nhất truyện "Chuyến tàu cuối năm" của Hải Miên, Tết năm nào cũng đọc lại 1 lần. Mình thích nhất câu nói của nhân vật Bố: "Người ta đi tìm Tết cũng như tìm hạnh phúc, có khó nhọc nhiều mới thấy yêu nó một cách sâu sắc"! Ngoài ra tác giả Hải Miên có cuốn truyện ngắn “Visa“ rất hay”.

Số báo cũ mà bạn đọc giữ lại để đọc mỗi dịp Tết. (Ảnh: Nguyen Thi Huong Trang)

Với bạn đọc Trà Đoàn, “Những mảng lục địa trôi dạt” của Lynh Miêu đã để lại một vị trí đặc biệt: “Giống như đoạn mở đầu của truyện ngắn: "Sẽ có những khoảnh khắc trong đời bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên: khoảnh khắc lần đầu tiên bạn nhìn thấy chú cún con chỉ-thuộc-về-một-mình-bạn; khoảnh khắc mẹ đi khuất khỏi cánh cổng trường cấp I, để bạn lại với nước mắt, nước mũi tèm nhem; khoảnh khắc lần đầu tiên bạn có thể một mình tự “bay” cùng chiếc xe đạp; khoảnh khắc bạn được tuyên dương trước toàn trường vì đứng đầu cả khối; khoảnh khắc kiếm được đồng tiền đầu tiên từ sức lao động của chính bạn; và... khoảnh khắc bạn nhìn thấy Mối tình đầu". Có lẽ vì câu chuyện gắn với mối tình đầu nên mình cũng không thể nào quên được. Đơn giản là có những điều, đối với người khác rất đỗi bình thường nhưng với chính ta thì không có gì thay thế được nó”.

Lý do bạn “phải lòng” một truyện ngắn lãng mạn là gì? Sự yêu thích đến từ tên truyện, câu văn hay, nhân vật thân thuộc… hoặc cũng có thể là một lý do chẳng giống ai. “Mình đọc Trà Sữa từ hồi cấp 2, và bây giờ đang là sinh viên năm 2. Hồi xưa, em thích nhất truyện ngắn “Hồng hạc mảnh mai” đọc năm lớp 9. Lý do thích rất nhảm nhí, là vì ảnh minh họa nam chính giống hệt người yêu (cũ) của mình; hoàn cảnh cũng giống và lúc đọc là sau khi mình chia tay nên giờ vẫn nhớ khá kỹ” - FB Vu Tieu Mieu kể.

Không chỉ Trà Sữa Cho Tâm Hồn, Dreaming cũng là một ly trà nhiều hương vị mà teen yêu thích. (Ảnh: atp_3111)

Không chỉ Trà Sữa Cho Tâm Hồn, Dreaming cũng nhận được rất nhiều yêu thương từ độc giả qua những tản văn đầy sức sống. “Mình rất ấn tượng với hai tản văn "Đến Tây Tạng, ngắm núi tuyết giữa mùa hè" của Dương Thùy, và "Không bao giờ là muộn để chơi dương cầm" của Việt Anh. Cả hai bài viết đều đong đầy cảm xúc, truyền khát khao sống hết mình cho tuổi trẻ và học hỏi chưa bao giờ là quá trễ” - bạn Kỳ An chia sẻ.

Trái tim du lịch để quên ở Chiang Mai. (Ảnh: Thảo Phương)

Bạn có thể bắt gặp trong Dreaming câu chuyện về bộ phim nào đó, hành trình nổi tiếng của một ngôi sao hay những chuyến đi mới mẻ tới vùng đất quen. Bạn Thảo Phương chia sẻ: “Mình thích những bài viết về các chuyến đi, chúng thôi thúc mình mong muốn khám phá cả thế giới. Đặc biệt là “Để quên con tim ở Chiang Mai” của tác giả Lan Chi. Mình cũng từng đến Chiang Mai, có cảm nhận của riêng mình với vùng đất này, nhưng khi đọc bài viết thì chỉ muốn tới đó thêm một lần nữa để tìm hiểu những gì Lan Chi nhắc đến”.

Bạn có hẹn với Trà Sữa Cho Tâm Hồn tháng 4/2020!

Trà Sữa Cho Tâm Hồn đã tạm “ẩn thân” một thời gian, nhưng trước tình yêu thương của các thế hệ teen, chúng tớ sắp sửa trở lại với phiên bản xịn sò hơn rồi đây! Dự khiến phát hành ngày 22/4/2020, Trà Sữa Cho Tâm Hồn phiên bản mới 152 trang có giá 80.000 đồng, hẹn bạn tại các sạp báo toàn quốc và hệ thống nhà sách Fahasa, Nhà sách Phương Nam...

Bạn cũng có thể đặt mua qua Shopee tại địa chỉ: shopee.vn/hoahoctro.

Ph.Thảo