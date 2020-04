Apple vô tình để lộ sự tồn tại của AirTag, phụ kiện công nghệ dành cho hội “não cá vàng“

Apple mới đây đã vô tình xác nhận từ tồn tại của thiết bị gắn theo dõi địa điểm AirTag. Cụ thể, Apple đã vô tình nhắc đến thiết bị này trong một video được tải lên kênh YouTube hỗ trợ người dùng của hãng.

Đoạn video này theo đó có tên “How to erase your iPhone” (tạm dịch: Cách xoá iPhone của bạn” và hướng dẫn người dùng từng bước của việc xoá dữ liệu trong iPhone và phục hồi các thiết lập về nguyên trạng. Đến thời điểm hiện tại, video đã bị gỡ khỏi YouTube.

Apple làm rò rỉ AirTag trong một video hướng dẫn người dùng. (Ảnh: iDropNews)

Trong video này, người dùng được hưỡng dẫn tắt bỏ Find My iPhone bằng cách vào Settings > Name > Find My > Find My iPhone. Tại thực đơn này, có một thiết lập cho phép “Enable Offline Finding” (cho phép tìm kiếm ngoại tuyến) và có nhắc đến AirTag ở phần mô tả chi tiết về tính năng.

Trước đó, các tín đồ Apple đã được biết đến AirTag thông qua rất nhiều thông tin rò rỉ và đồn thổi. Về cơ bản, đây là một thiết bị hoạt động thông qua kết nối Bluetooth, qua đó, cho phép người dùng gắn với các vật dụng như ví hay chìa khoá và có thể định vị chúng thông qua điện thoại.

Một số nguồn tin nói rằng AirTag có thể hoạt động cực kì chính xác thông qua các ứng dụng công nghệ như thực tế mô phỏng hay công nghệ băng tần siêu rộng. Ở thời điểm hiện tại, đã có một số thiết bị tương tự AirTag, trong đó nổi tiếng nhất là Tile.

Apple được kì vọng sẽ ra mắt AirTag trong năm nay song thời gian cụ thể đến nay chưa được công bố. Không loại trừ khả năng AirTag sẽ chào sân cùng chiếc iPhone mới vào mùa Thu năm nay và Apple sẽ không sản xuất nó với số lượng lớn cho tới sớm nhất là Quý II hoặc Quý III.

Lê Nam Khánh