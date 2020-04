Bất ngờ với sự lên ngôi của các nội dung podcast trong mùa ở nhà phòng dịch

Khi số người streaming (nghe trực tuyến) trên xe ô tô di chuyển mỗi ngày ít đi và số người làm việc tại nhà tăng lên, càng ngày càng có nhiều người stream trên các thiết bị như máy tính để bàn, TV, loa thông minh và máy chơi điện tử cầm tay.

Bên cạnh đó, số lượng các playlist (danh sách phát) về chủ đề việc nhà và nấu ăn cũng tăng lên, cho thấy mọi người đang tập trung vào thực hiện các công việc gia đình thay vì nghe nhạc vốn dành cho các buổi tụ họp. Các podcast về cải thiện bản thân (nâng cao sức khỏe, thiền định) cũng thu hút nhiều người nghe hơn.

Loạt nội dung Podcast được truy cập nhiều trong thời gian dịch COVID-19

Mọi người quan tâm hơn đến các podcast về tin tức.

Có một sự thật là mọi người trên thế giới đang quan tâm nhiều hơn tới các podcast về tin tức, ví dụ như các podcast "Coronavirus: Fact vs. Fiction" (tạm dịch: Virus Corona: Sự thật và Nhầm lẫn) (CNN), "Coronavirus Global Update" (tạm dịch: Cập nhật về virus Corona trên toàn cầu) (BBC), and "Don’t Touch Your Face" (tạm dịch: Đừng chạm tay lên mặt) (Foreign Policy). Các tập gần đây của chương trình của Gimlet mang tên "Science Vs" cũng nói về chủ đề COVID-19.

Các podcast về tri thức được quan tâm.

Phụ huynh cho con nghe nhạc và podcast

Lúc này, các bậc cha mẹ đang phải đối mặt với một thử thách mới: Vừa giúp con giữ an toàn lại vừa được giải trí, và thậm chí là giúp con học thêm những điều mới - trong khi bản thân phải cố gắng và hoàn thành công việc của mình. Đó là lý do lượng stream các nội dung về Trẻ em và Gia đình đang tăng lên, đặc biệt là những giai điệu giúp trẻ đi vào giấc ngủ. Trên thực tế, cả hai thể loại nhạc thiếu nhi và nhạc cổ điển đều có lượt nghe tăng lên đáng kể trong những tuần vừa qua.

Podcast và playlist giúp mọi người giữ dáng và khỏe mạnh hơn.

Rất nhiều bạn trẻ đang dành nhiều thời gian cho bản thân và đặt việc giữ sức khỏe lên hàng đầu. Họ lựa chọn nghe các podcast thể loại Health & Fitness (Sức khỏe & Sự khỏe mạnh) và Lifestyle & Health (Lối sống & Sức khỏe) hơn trong tuần qua, đặc biệt là các podcast có chứa từ “nấu ăn” hoặc “công thức” trong tên hoặc mô tả.

Đối với các playlist, người dùng tạo và theo dõi nhiều playlist về Tập luyện hơn so với một tháng trước, và stream những playlist liên quan đến chạy, yoga, âm thanh của thiên nhiên và thiền định.

Trang Nguyễn