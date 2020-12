Đừng vội mơ về mùa lễ hội hạnh phúc, bạn cần vượt qua “ngày dễ chia tay người yêu nhất” đã

Quảng cáo

Mùa lễ hội là thời điểm lãng mạn của các cặp đôi, có phải thế không nhỉ?

Nhưng nó cũng có thể là thời điểm mà nhiều người tan vỡ trái tim nữa.

Cho nên, nếu bạn đang mơ đến việc cùng người yêu mình trao đổi quà tặng, đi dạo vào đêm Noel, hay ở bên nhau lúc năm cũ chuyển sang năm mới…, thì cứ từ từ, chờ cho qua ngày 11/12 đã nhé. Bởi theo thống kê thì đây là ngày nhiều cặp đôi chia tay nhất (hay có thể nói là nhiều người bị “đá” nhất) trong năm.

Khoảng 2 tuần trước lễ Giáng Sinh là lúc các cặp đôi chia tay nhiều nhất. Ảnh minh họa: Metro.

Tất nhiên, đây không phải là một thống kê khoa học mà chỉ là phân tích dữ liệu trên Facebook thôi (số người thay đổi trạng thái mối quan hệ), nhưng dù gì thì ngày 11/12 cũng đứng đầu bảng trong số những ngày “đáng sợ” đối với các cặp đôi đấy.

Thực tế, “ngày chia tay” đã từng được đề cập đến trước đây, nhưng không ai chắc lắm về lý do. Ví dụ sau ngày Valentine thì cũng có nhiều cặp đôi bỏ nhau, nhưng lúc đó còn dễ hiểu, vì người ta có thể thất vọng với món quà mà đối phương tặng mình, hoặc phát hiện ra đối phương còn tặng quà người khác nữa…

Trong và sau Valentine cũng là lúc các cặp đôi hay chia tay, nhưng vẫn còn "thua" ngày 11/12. Ảnh minh họa: Getty Images.

Nhưng giờ thì các lý do đã dần được hé lộ qua các nghiên cứu cụ thể hơn. Tất nhiên, lý do chia tay thì vô vàn, nhưng các nhà tâm lý học tin rằng đó chủ yếu là do sức ép của mùa lễ hội, và người ta không muốn phải dành những ngày quan trọng trong năm (Giáng Sinh, Năm Mới…) để ở bên người mà mình không 100% yêu thương.

Với một số người khác tiết kiệm hơn, thì trước dịp Giáng Sinh cũng là khi họ nhận ra rằng, mình không muốn phải chi tiền (mua quà, mời đi chơi…) cho người đang là người yêu của mình.

Nhiều người không muốn phải chọn và mua quà cho người yêu mình. Ảnh minh họa: Real Deal.

Liên quan đến quà tặng, thì theo kênh ABC, rất nhiều người thấy đau đầu với việc chọn quà: Làm sao để quà thể hiện đúng ý mình (tùy mức độ thân thiết, gắn bó), mua quà gì mà đối phương thích, đánh giá cao, quà gì hợp túi tiền của mình… Những điều này khiến họ… phát sợ, và muốn chia tay luôn cho lành.

Một nghiên cứu khác của một ứng dụng hẹn hò ở Úc cũng từng cho biết rằng, có 71% số nữ giới và 56% nam giới cho biết thà chia tay với người yêu nếu mình không “có rất nhiều tình cảm”, còn hơn là phải đưa người yêu về gặp gỡ gia đình vào dịp cuối năm.

Việc gặp gỡ gia đình đôi bên cũng khiến nhiều người thấy ngại. Ảnh minh họa: Hex/ Stocksy.

Vậy đấy, “ngày chia tay” sắp đến rồi, cứ phải vượt qua ngày đó đã thì mới tính đến các kế hoạch lễ hội, năm mới chứ bạn nhỉ.

Thục Hân