Hơn 1,7 triệu người tham gia nhóm Facebook lạ lùng này để được nhập vai… những chú kiến

Quảng cáo

Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra! Trên mạng xã hội lại càng như thế! Và có những chuyện chẳng ai lý giải được! Chẳng hạn như sự bùng nổ đột ngột của một nhóm Facebook mà mọi thành viên đều giả vờ làm… kiến!

Đó là nhóm có tên A group where we all pretend to be ants in an ant colony (Một nhóm nơi tất cả chúng ta giả vờ làm những chú kiến trong một đàn kiến). Ban đầu, nhóm này chỉ có vài thành viên. Nghĩ cũng phải, vì làm người chả muốn, ai muốn làm “con sâu cái kiến”!

Ai lại muốn làm con sâu cái kiến nhỉ?

Thế rồi, thật bất ngờ toàn tập khi đến ngày 17/4, nhóm này nhảy vọt lên hơn 400.000 thành viên. Đến 20/4 là hơn 740.000 thành viên và đến thời điểm viết bài này thì nhóm có hơn 1,73 triệu thành viên! Đông đến mức có bài vừa đăng lên một tiếng đã có hơn 12.000 bình luận! Đến mức mà giờ bạn có được gia nhập “đàn kiến” thì bạn cũng chưa được tự do đăng bài! Bởi nếu ai cũng tự do đăng bài thì “toang” mất!

“Đàn kiến” làm những gì vậy?

Về cơ bản, trong nhóm này, tất cả các thành viên sẽ như chơi game nhập vai, và ai cũng đóng vai kiến. Họ thường nói đến những chuyện hằng ngày như những gì mà một con kiến phải trải qua: “Tôi cảm thấy như có một cục đá đè lên mình”, “Tôi đi kiếm thức ăn đây”, “Tôi bị mắc kẹt, giúp tôi với”… Thế rồi mọi người sẽ xông tới động viên, thể hiện sự đoàn kết đúng kiểu đàn kiến!

Hình biểu tượng của nhóm.

Lý do khiến “Đàn kiến” này đông thành viên như vậy có thể là…

Nguyên tắc đầu tiên mà mọi thành viên phải tuân theo là lịch sự và tử tế. Admin tuyên bố rõ ràng: We’re all just here to have fun (Tất cả chúng ta ở đây cho vui thôi). Ngoài ra, “đàn kiến” sẽ không được đăng những bài liên quan đến chính trị, tôn giáo, dịch bệnh, và đặc biệt là mọi bài đăng về COVID-19 đều sẽ bị xóa. Riêng từ The Queen (Kiến Chúa) thì luôn phải viết hoa!

Có lẽ vì tất cả những điều đó mà nhiều người thích giả vờ làm kiến để như được sống trong một vũ trụ song song, sống chậm, giảm căng thẳng và có cảm giác buồn cười, vui vẻ hằng ngày.

Một hình ảnh đăng trong nhóm với lời nhắc: "Hôm nay các bạn ăn rau xanh chưa?".

Cuộc tấn công của đàn kiến…

Vì “đàn kiến” hiện đang rất đông, nên đã có tình trạng một số thành viên “bò” sang các nhóm khác và để lại những bình luận sặc mùi kiến, chỉ gồm một từ, như: BITE (cắn), LIFT (nhấc lên)… Nếu các nhóm khác hiền lành hòa nhã thì kiến sẽ về nhà kiến. Nhưng nếu “tỏ thái độ” thì kiến sẽ kéo đến rất đông và nhóm đó đúng là… Endgame.

Nhưng nói chung, phần lớn các mem trong “đàn kiến” vẫn thể hiện những phẩm chất tốt của loài mình, như chăm chỉ, kiên trì, sẵn sàng hỗ trợ nhau…, rất ngộ nghĩnh đó bạn!

Quá nhiều lời mời kết bạn Facebook giả để lấy thông tin của bạn - làm sao để bạn nhận ra? Những kẻ thu thập dữ liệu và tội phạm mạng có những tài khoản Facebook trông rất tử tế, kết bạn với bạn để lấy profile của bạn rồi chia sẻ những dữ liệu đó. Hết sức cẩn thận nhé!

Thục Hân