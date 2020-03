iOS 14 vừa hé lộ sự tồn tại của iPhone 9 Plus và 4 mẫu iPad Pro mới

Quảng cáo

Bằng cách phân tích mã nguồn của iOS 14 mà Apple tung ra cho các nhà phát triển, trang 9to5Mac mới đây đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Apple đang phát triển thêm phiên bản một phiên bản iPhone giá rẻ cỡ lớn – iPhone 9 Plus.



Thời gian gần đây, các tin đồn về iPhone 9 với màn hình 4,7 inch đã được hé lộ nhiều lần qua các chuỗi cung ứng của Apple, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện bằng chứng cho thấy sự tồn tại của iPhone 9 Plus. Dựa vào các suy đoán, sẽ không bất ngờ nếu iPhone 9 Plus cũng sẽ có màn hình 5,5 inch giống như iPhone 8 Plus.

iPhone 9 sẽ có màn hình 4,7 inch với viền màn hình dày chứa nút Home tích hợp quét vân tay Touch ID. (Ảnh: 9TechEleven)

Theo những nguồn tin rò rỉ trước đó, iPhone 9 sẽ có màn hình 4,7 inch với viền màn hình dày chứa nút Home tích hợp quét vân tay Touch ID. Sản phẩm cũng đi kèm con chip A13 Bionic như iPhone 11 để thu hút người dùng các thiết bị cũ như iPhone 6, 7 hoặc 8, lên đời thiết bị mà không nhất thiết phải chi quá nhiều tiền cho các dòng sản phẩm cao cấp.

Trong khi đó, iPhone 9 Plus sẽ là phiên bản màn hình lớn hơn của iPhone 9 và được Apple tung ra để thay thế cho dòng iPhone 8 Plus đã ra mắt 3 năm trước.

Trong khi đó, iPhone 9 Plus dự kiến sẽ có màn hình 5,5 inch giống như iPhone 8 Plus. (Ảnh: iUpdateNews)

Dù có mức giá rẻ nhưng iPhone 9 và 9 Plus vẫn sẽ hỗ trợ Apple Pay và tính năng Express Transit hiện đại – điều mà nhiều iPhone cũ hơn không có. Bộ đôi cũng hỗ trợ công nghệ NFC, cho phép biến những chiếc điện thoại di động trở thành vé tàu điện hay vé xe buýt,… điều mà chỉ iPhone Xr, Xs/Xs Max và 11 series có, trong khi iPhone 8 hoặc X không hỗ trợ.

Tuy nhiên, iPhone 9/9 Plus sẽ không được trang bị 3D Touch nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh lỗi phần cứng. Thay vào đó, bộ đôi này sẽ được trang bị tính năng Taptic Engine tương tự như trên thế hệ iPhone 11.

iPhone 9 và 9 Plus sẽ được ưu ái trang bị nhiều tính năng hiện đại như Apple Pay, Express Transit, NFC,… (Ảnh: ConceptsiPhone)

Ở thời điểm hiện tại, tên gọi iPhone 9 và iPhone 9 Plus chỉ là suy đoán, một số tin đồn cho biết chiếc iPhone này có thể được gọi là iPhone SE 2.

Cùng với iPhone 9/9 Plus, 9to5mac còn phát hiện thêm 4 phiên bản iPad Pro thế hệ thứ tư sắp sửa được tung ra, gồm các model: J417, J418, J420, và J421. Đây có thể là phiên bản hỗ trợ Wi-Fi và bản hỗ trợ dữ liệu di động của các mẫu iPad 11 inch và 12,9 inch. Trong đó, iPad Pro mới dự kiến sẽ đi kèm hệ thống camera với 3 ống kính mới ở mặt sau, bao gồm cảm biến chiều sâu Time of Flight (ToF).

Duy Huỳnh