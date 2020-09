iPhone 12 sẽ được ra mắt vào ngày 13/10 tới, hỗ trợ kết nối mạng 5G?

Quảng cáo

iPhone 12 không đi kèm sạc

Thông tin rò rỉ này đã gây nhiều sự chú ý và tranh luận nhất đến từ chuyên gia rò rỉ Apple Ming-Chi Kou. Ông này xác nhận, iPhone 12 mới khi bán ra sẽ không gồm cục sạc và tai nghe, chỉ gồm sợi cáp Lightning.

Hình ảnh mô phỏng lại khay đựng iPhone và phụ kiện. (Ảnh: Concepts iPhone)

Rất nhiều người cho rằng không thể chấp nhận được việc một chiếc máy có giá thành cao như iPhone lại không có cục sạc và tai nghe.

Thế nhưng một số tín đồ công nghệ khác lại ủng hộ điều này với lý do: Hạn chế sử dụng nhựa, bảo vệ môi trường. Với số lượng iPhone bán ra hàng trăm triệu chiếc, nếu không bao gồm cục sạc và tai nghe thì số lượng rác thải nhựa ra môi trường sẽ giảm đi rất nhiều.

iPhone 12 sẽ có thiết kế mới dựa trên iPhone 4

Đây là thông tin rò rỉ được lan truyền nhiều nhất với các bản vẽ dựng lên dựa trên thông tin này. Theo đó, iPhone 12 sẽ vuông vức hơn iPhone 11, dựa trên thiết kế của iPhone 4 hay iPhone 5 trước đó.

Các hình ảnh vẽ lại cho thấy iPhone mới sẽ tương tự như thế này.



Thiết kế công nghiệp hiện tại của iPhone gần như đã không thay đổi kể từ iPhone 6, viền máy bo cong lồi ra. Lần thay đổi lớn liên quan đến thiết kế này là iPhone X, Apple lại chuyển qua dùng thép thay vì nhôm.

iPhone 12 sẽ hỗ trợ 5G

Theo thông tin rò rỉ, iPhone 12 sẽ có bản 5G nhưng không phải là bản 5G có tốc độ cao nhất. Thực chất trước đó từ năm 2019 đã có thông tin iPhone sẽ có 5G, thế nhưng tin đồn này lại không chính xác. Xu hướng 5G đang chậm lộ trình do dịch bệnh COVID-19 và do Huawei đang dần bị loại ra khỏi các nhà cung cấp thiết bị 5G cho các thị trường lớn. Do đó năm nay nếu iPhone có hỗ trợ 5G thì có lẽ, thế giới vẫn chưa sẵn sàng với sản phẩm mới của Apple.

iPhone có 3 kích thước màn hình cho 4 máy và tất cả là OLED

- iPhone màn hình 5”4: Sẽ là phiên bản giá rẻ tiếp nối thành công của iPhone SE.

- iPhone màn 6”1: là chiếc iPhone thay thế iPhone 11 hiện nay.

- iPhone màn hình 6”1 khác: là loại cao cấp kích thước nhỏ, nối tiếp thành công của iPhone 11 Pro.

- iPhone màn hình 6”7: iPhone có kích thước to nhất từng được giới thiệu, thay thế cho iPhone 11 Pro Max hiện nay.

Mặc dù tất cả những thông tin trên vẫn chưa được Apple xác nhận nhưng đã khiến các iFan đứng ngồi không yên. Cùng chờ đợi trong tới 10 tới đây nhé!

Sơn Trần