iPhone SE 2020 phiên bản “siêu to” có thể được Apple ra mắt trong vài tháng tới

Sau hàng loạt đồn đoán, cuối cùng Apple cũng đã công bố phiên bản kế nhiệm của iPhone SE với tên gọi iPhone SE mới hoặc iPhone SE 2020 vào 16/4 vừa qua.

iPhone SE mới có thiết kế như iPhone 8 và có giá bán tại Mỹ cực hấp dẫn, chỉ từ 399 USD (khoảng 9,1 triệu đồng) - mức giá điện thoại thông minh rẻ nhất từ trước đến nay của Apple. Về cấu hình, iPhone SE 2020 đi kèm với bộ vi xử lý Apple A13 - chipset cho hiệu năng nhanh nhất thế giới hiện nay, dù có giá máy rẻ bằng một nửa so với iPhone 11.

Với việc sử dụng ngôn ngữ thiết kế giống như iPhone 8, đây cũng là chiếc smartphone nhỏ gọn nhất hiện có với tốc độ đáng nể như vậy.

iPhone SE 2020 có thiết kế như iPhone 8 và bộ chip xử lý hoàn hảo của iPhone 11. (Ảnh: Apple)

iPhone SE 2020 có giá bán tại Mỹ cực hấp dẫn từ 399 USD (khoảng 9,1 triệu đồng) - mức giá rẻ nhất từ trước đến nay của Apple khi ra mắt iPhone mới. (Ảnh: Apple)

Tuy nhiên, trái ngược với những thông tin đồn đoán, iPhone SE 2020 lại không có phiên bản Plus đi kèm. Theo một số nguồn tin trước đó, iPhone SE Plus sẽ có kích thước màn hình 5.5 inch. Phiên bản siêu to này cũng đi kèm với chipset A13 Bionic, RAM 3GB cùng bộ nhớ trong 64/128 GB và được ra mắt vào giữa tháng 4.

Dẫu vậy, vừa có thông tin rò rỉ mới đây cho biết, Apple đang chuẩn bị ra mắt phiên bản iPhone SE Plus để ra mắt vào cuối năm nay.

Cụ thể, theo leaker Jon Prosser của Front Page Tech, người từng tiết lộ không ít thông tin và hình ảnh rò rỉ chính xác của iPhone SE 2020 trước đó, cho biết một chiếc iPhone SE 2020 phiên bản siêu to sẽ Apple được ra mắt trong vài tháng tới.

Một chiếc iPhone SE 2020 phiên bản siêu to sẽ Apple được ra mắt trong vài tháng tới. (Ảnh chụp màn hình)

iPhone SE Plus dự kiến sẽ có thiết kế giống với iPhone 8 Plus nhưng màn hình lớn hơn, đi kèm đó là chipset A13 Bionic tương tự iPhone SE 2020 vừa được ra mắt gần đây. Trước đây, đã có thông tin về biến thể iPhone SE Plus 2020 cũng từng được phát hiện trong mã nguồn của iOS 14, nên chúng ta có thể trông đợi về sự tồn tại của chiếc iPhone màn hình lớn giá rẻ này.

Chi tiết về iPhone SE 2020 phiên bản “siêu to khổng lồ” vẫn còn khá khan hiếm ở thời điểm hiện tại, nhưng đã có báo cáo chỉ ra rằng, máy sẽ ra mắt cùng AirPods và MacBook Pro mới vào tháng 5 tới. Thế nên, chúng ta vẫn phải chờ xem liệu thông tin này có chính xác hay không.

Dưới đây là thông số kỹ thuật dự kiến của iPhone SE Plus:

- Màn hình Retina HD 5.5 inch - Cảm biến Touch ID - Chip A13 Bionic - Bộ nhớ RAM 3GB RAM - Bộ nhớ ROM 64/128/256 GB - Chạy iOS 13 - Camera kép phía sau (12 MP chính + cảm biến phụ) - Camera selfie 7 MP.

