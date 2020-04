Nhìn lại “di sản” của “cha đẻ” Tom&Jerry Gene Deitch vừa qua đời ở tuổi 95

Quảng cáo

Ngày 16/4 vừa qua, Gene Deitch đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng của ông ở Prague. Đại diện Petr Himmel - nhà xuất bản Czech của ông cho biết Gene qua đời không rõ lý do, có lẽ là đột tử.

Gene Deitch là nhà hoạt họa, tác giả truyện tranh và là đạo diễn gạo cội trong làng phim ảnh. Ông ra đi và để lại ký ức tuổi thơ của bao thế hệ những thước phim hồn nhiên, trong sáng, vui tươi và tràn đầy tiếng cười.

Gene Deitch - "cha đẻ" của Tom&Jerry, Thủy thủ Popeye và nhiều bộ phim hoạt hình kinh điển khác

Sau một vài năm ngắn ngủi làm công việc ở phi trường, ông “bén duyên” với ngành hoạt hình vào năm 1955. Với tài năng thiên bẩm của mình, năm 1958, ông “trình làng” phim hoạt hình Sidney’s Family Tree và được đề cử giải Oscar.

Những thước phim cũ kỹ mang về một bầu trời tuổi thơ - Ảnh: Internet

Sự nghiệp của ông tiếp tục “thăng hoa” khi ông cộng tác với nhà sản xuất phim Rembrandt, cho ra mắt Munro. Tác phẩm này nhận được giải Oscar cho phim hoạt hình ngắn. Năm 1964, một lần nữa ông được đề cử với cùng hạng mục cho tác phẩm Here's Nudnik and How to Avoid Friendship.

Một cảnh trong bộ phim hoạt hình Munro - Ảnh: Internet

Làm việc không ngừng nghỉ, Gene Deitch liền sau đó cho ra đời những phim hoạt hình “ăn khách” như Popeye The Sailor và 13 tập trong series phim hoạt hình “kinh điển” cho trẻ em Tom & Jerry.

Có ai không biết hộp rau chân vịt - “bảo bối” mang lại sức mạnh cho Popeye? - Ảnh: Internet

Bộ phim hoạt hình “bất hủ” Tom & Jerry đi vào ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ - Ảnh: Internet

Năm 2003, ông vinh dự nhận giải thưởng Annie Awards' Winsor McCay do ASIFA-Hollywood trao tặng vì những đóng góp cả đời cho sự phát triển của ngành hoạt họa. Ông và vợ có ba người con trai và cả ba đều đam mê theo đuổi sự nghiệp phim ảnh.

Sự ra đi của Gene Deitch để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ, đồng thời gợi nhớ chúng ta về những khoảnh khắc hạnh phúc của tuổi thơ với những thước phim hoạt hình của ông.

Ngọc Trinh