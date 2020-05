Ôm điện thoại suốt ngày vẫn có thể trở thành phiên bản tốt hơn cả “con nhà người ta”

Đã có một nghiên cứu được công nhận bởi các nhà khoa học, rằng "Một hành động lặp đi lặp lại liên tục trong 21 ngày có thể hình thành nên một thói quen." Đó cũng là lý do bạn không thể từ bỏ một sớm một chiều chuyện thường xuyên cầm điện thoại hay online mỗi khi có chút "rảnh tay". Điều đó vô tình làm ba mẹ càng có lý do "vô cùng thuyết phục" để mắng bạn "tốn thời gian vào những việc vô bổ" dù liệu nó có thực sự vô bổ hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Thật khó để từ bỏ một thói quen. Nhưng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu bạn tìm cách... thay đổi thói quen đó, từng chút một. Hãy chứng minh rằng lướt web là một việc không vô bổ mà trái lại tạo nên những ảnh hưởng tích cực đến bạn! Thế giới mạng rộng bao la cùng nhiều điều thú vị mà rất có thể bạn vô tình bỏ qua. Dưới đây là danh sách website đang chờ bạn khám phá cùng những lợi ích "thần kỳ" đính kèm.

Theschooloflife.com - Tâm lý học giáo dục

The school of life là một trang web giáo dục cung cấp lời khuyên về các vấn đề cuộc sống. Bạn sẽ được tư vấn về việc làm chủ những mối quan hệ, cách tìm kiếm một công việc phù hợp hoặc làm sao để giữ được sự bình tĩnh. Bên cạnh đó, The school of life cũng mang đến nhiều dịch vụ khác như tâm lý trị liệu và thư pháp.