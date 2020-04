Thiếu bột thiếu đường, chuyện thường khi làm bánh: 5 cách làm ngon ơ dù thiếu nguyên liệu

Quảng cáo

“Nào, hôm nay nướng cái bánh theo công thức mới đọc được trên mạng! Cái gì, cần bột mỳ số 8 hả? Nhưng mình không có bột số 8!!!”. Đây là tình trạng chung của các tín đồ bánh trái ấy mà - bất kỳ khi nào cũng có thể phát hiện ra rằng mình thiếu nguyên liệu gì đó. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là bạn phải trì hoãn mong muốn làm bánh, mà hãy mạnh dạn thay thế nhé! Dưới đây chính là những “mẹo” thay thế để bạn chẳng còn phát hoảng mỗi khi thiếu nguyên liệu:

1. Không có bột nở

Hết bột nở? Nếu còn bột soda thì vẫn chưa phải lo nha!

Hết bột nở hoặc phát hiện ra hũ bột của mình đã… hết hạn là “chuyện thường ngày ở huyện”. Vậy làm thế nào để bánh vẫn nở dù không có bột nở?

Bạn hãy lưu lại công thức này nhé: 1/4 thìa nhỏ bột soda (baking soda) + 1/2 thìa nhỏ dấm trắng = 1 thìa nhỏ bột nở. Mà dấm thì bếp nào chẳng có!

Còn nếu bạn có sẵn bột soda và bột cream of tartar thì chuyện càng trở nên đơn giản. Bạn có thể tự làm bột nở bằng cách trộn bột soda và bột cream of tartar theo tỷ lệ 1:2 (cứ 1 thìa bột soda thì thêm 2 thìa bột cream of tartar). Trộn thật kỹ lên và bạn có thể dùng thay thế cho bột nở theo đúng mức mà công thức yêu cầu. Còn thừa thì bạn cất vào hũ đậy kín - đó là hũ bột nở tự chế của bạn đấy!

2. Không có bột soda

Thay thế bột soda? Không khó! Khi bạn có bột nở thì lại gặp trúng công thức đòi bột soda cơ! Đời cứ oái oăm thế!

Không bột soda cũng không sao, bạn chỉ cần thay bằng bột nở nhưng dùng gấp ba lần mức yêu cầu là được. Tức là, nếu trong công thức là 1 thìa bột soda và bạn không có, thì hãy dùng 3 thìa bột nở.

3. Không có bột làm bánh bông lan

Bột mỳ và bột ngô là ra bột cake. Bánh bông lan hay chiffon thường đòi hỏi bột cake, hay còn gọi là bột số 8. Nếu không có, chẳng lẽ bạn nhất định phải đi mua? Không nhé, chỉ cần bột mỳ và bột ngô là bạn có thể tự tạo ra bột số 8 rồi. Bạn cứ yên tâm mà thực hiện theo cách này: Thay 1/8 lượng bột mỳ bằng bột ngô. Chẳng hạn, công thức yêu cầu 130g bột cake, thì bạn hãy dùng khoảng 115g bột mỳ và 15g bột ngô để thay thế.

4. Không có bột mỳ tự nổi (self-rising)

Tự làm bột self-rising cho tiết kiệm!

Bột mỳ self-rising là nguyên liệu ưa thích của nhiều đầu bếp bánh tây, vì dùng rất tiện. Tuy nhiên, nếu bạn mua loại bột này được nhập khẩu thì đắt - và thực sự không cần thiết đâu. Bởi thật ra thì bột self-rising chính là bột mỳ đã trộn sẵn bột nở và muối (nên mới tiện dùng). Vậy nếu công thức đòi hỏi chẳng hạn 130g bột self-rising, bạn cứ tự tin mà thay bằng 130g bột mỳ, 1 đến 1,5 thìa nhỏ bột nở và 1/4 thìa nhỏ muối nhé.

5. Không có đường

Mật ong ngọt có khác gì đường.

Chuyện này ít khi xảy ra, nhưng mẹo này lại rất cần thiết khi bạn muốn ăn bánh ngọt mà kiêng đường (hoặc trong gia đình bạn có người kiêng đường trắng tinh luyện). Bạn có thể thay đường bằng mật ong nhé: Cứ một cốc đường thì thay bằng 1/2 đến 3/4 cốc mật ong. Tuy nhiên, vì mật ong là chất lỏng nên bạn cần bớt lượng chất lỏng khác trong công thức (nước, sữa…). Lượng chất lỏng cần bớt đi nên bằng khoảng 1/4 lượng mật ong mà bạn sử dụng (nếu thêm 1 cốc mật ong thì bạn giảm 1/4 cốc chất lỏng khác trong công thức). Ngoài ra, bạn hãy thêm 1/4 thìa nhỏ bột soda vào công thức và giảm nhiệt độ lò khoảng 5-10 độ.

Một vài cách thay thế trên đây có thể tạo ra bánh hơi khác với công thức gốc một chút (ví dụ, bánh sẽ thơm mùi mật ong khi bạn dùng mật ong thay đường), nhưng thất bại thì không có đâu, nên bạn cứ tự tin mà nướng bánh nhé!

Thục Hân