Xếp “nghiện game” vào bệnh tâm thần, WHO giờ lại khuyên mọi người chơi game

Hãng triệu người trên thế giới đang tìm cách giải khuây khi nhiều nước áp dụng các biện pháp cách li xã hội trong bối cảnh virus corona chủng mới bùng phát.

Game là cách nhiều người giải khuây trong thời gian cách li xã hội. (Ảnh: Getty)

Mới đây, 18 công ty game trên thế giới đã tham gia vào một chiếc dịch có tên gọi PlayApartTogother, trong đó các hãng trò chơi kêu gọi người dùng chơi game và kết nối với nhau khi thực hiện cách ly xã hội. Chiến dịch này có cả những cái tên nổi tiếng như Twitch hay Activision Blizzard, theo Business Insider.

"Việc đảm bảo mọi người vẫn được kết nối với nhau một cách an toàn chưa bao giờ quan trọng như thế. Game là một cách tuyệt vời để làm điều này bởi nó kết nối mọi người qua lăng kính của niềm vui, mục đích và ý nghĩa. Chúng tôi tự hào được tham gia vào dự án này", CEO Activision Blizzard Bobby Kotick nói trong một thông báo.

Điều đáng nói là các công ty game tham gia dự án đã dẫn một hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó tổ chức này ủng hộ ý tưởng trên. Dù vậy, những gì WHO nói dường như lại đi ngược lại với những gì WHO thực hiện vào tháng 5/2019 khi cho rằng nghiện chơi game được chính thức coi là một dạng rối loạn sức khỏe tinh thần.

Tới thời điểm ngày 2/4, số lượng người dương tính với chủng mới của virus corona trên toàn thế giới đã lên tới hơn 936 nghìn. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ chiến lược toàn cầu của WHO Ray Chambers thậm chí chia sẻ rằng ông hi vọng ngành công nghiệp game “có thể tác động tới hàng triệu người và truyền đi thông điệp giúp kiềm chế sự lây lan của COVID-19,” theo USA Today.

Lê Nam Khánh