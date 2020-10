"Cục Nợ Hóa Cục Cưng": Hết cười lại khóc với câu chuyện “gà trống nuôi con"... của con nợ

Số phận thương tâm của những người nhập cư bất hợp pháp

Lấy bối cảnh vào năm 1993 ở Incheon, Cục Nợ Hoá Cục Cưng (Pawn 2020) là câu chuyện kể về mối quan hệ "người nhà" phức tạp giữa hai gã chuyên đòi nợ thuê và cô bé Seung Yi - "vật thế chấp" cho khoản nợ của gia đình mình. Vì người mẹ không thể trả số tiền 750 đôla (khoảng 20 triệu đồng) đúng hẹn, thế nên Seung Yi vô tình trở thành "con tin ngắn hạn" của hai gã đòi nợ Du Seok (Sung Dong Il) và Jong Bae (Kim Hiewon).



Lấy bối cảnh Incheon năm 1993, bộ phim còn mang đến một lát cắt về cuộc sống của những người nhập cư bất hợp pháp tại đây

Gia đình của Seung Yi đều là những người nhập cư bất hợp pháp, thế nên họ buộc phải sống trong một chiếc container cũ kĩ, ọp ẹp và luôn phải lẩn trốn khỏi sự truy lùng của cảnh sát địa phương. Không quá tập trung miêu tả về cuộc sống của những người nhập cư bất hợp pháp, thế nhưng hiện thực ấy cũng đủ lấy nước mắt người xem. Mẹ của Seung Yi vừa tìm được cách để "chuộc" lại đứa con gái bé bỏng sau cả ngày không có lấy một tia hi vọng, thì cũng là lúc cảnh sát ập đến và giải cô đi.





Bố bỏ đi, mẹ bị bắt, cuộc đời cô bé Seung Yi chỉ còn biết dựa vào hai ông chú "chủ nợ" trông thì hung dữ nhưng thực sự rất ấm áp, hiền lành.

Cũng vì không mang quốc tịch Hàn Quốc, hai từ "đến trường" dường như là một điều viển vông đối với Seung Yi. Thậm chí, cô bé còn bị lừa bán đi vào một câu lạc bộ, làm những công việc phục dịch vô cùng nặng nhọc so với độ tuổi còn quá nhỏ của mình. Tuy chỉ xuất hiện như một "lát cắt" trong những phút đầu, thế nhưng bộ phim cũng đã phần nào nói lên được số phận thương tâm của những người nhập cư bất hợp pháp mang theo một giấc mộng đổi đời.



Gặp nhau bởi sự cố, bên nhau bởi chân tình



Trước khi bị trục xuất, người mẹ cầu xin Du Seok hãy chăm nom Seung Yi đến khi có một người sẽ đến trả hết món nợ và đón cô bé đi. Nhưng bà đã không ngờ rằng Seung Yi thực chất đã bị bán cho bà chủ của một câu lạc bộ người lớn với mức giá rẻ mạt. May mắn thay, Du Seok và Jong Bae đã tìm đến và chuộc cô bé trở về. Cũng từ ấy, mối quan hệ "nhà có ba người" hết sức phức tạp đã hình thành: Hai người đàn ông đơn thân cùng nhau nuôi lớn đứa bé con... của con nợ!



Hai ông chú đơn thân bỗng rơi vào tình huống dở khóc dở cười: Gà trống nuôi con... của con nợ

Gặp được nhau do hy hữu, thế nhưng họ bên nhau bởi những hy vọng và tình yêu thương hết sức chân thành. Nhân tính và tình cảm gia đình có thể xem là một "sợi chỉ đỏ" kết nối những con người đầy xa lạ cùng chung sống và san sẻ yêu thương dưới một mái nhà. Không chọn truyền tải thông điệp theo cách cài cắm triết lý vào các câu nói của nhân vật, đạo diễn Kang Dae Kyu lay động trái tim khán giả bằng những câu chuyện đặc biệt xoay quanh mối quan hệ "nhà có ba người". Đó chính là điều đưa bộ phim chạm đến sâu hơn trong trái tim khán giả.

Kịch bản Cục Nợ Hóa Cục Cưng khá nhẹ nhàng, không có quá nhiều cú twist và mạch kể chuyện chi tiết đúng như mô-tuýp quen thuộc của những bộ phim Hàn Quốc. Xuyên suốt bộ phim là những đan xen giữa quá khứ - hiện tại khi Seung Yi trưởng thành lần lượt "xem" lại những thước phim của kí ức, nhớ về những hồi ức đẹp đẽ và tràn đầy yêu thương với người bố "bất đắc dĩ" của mình.







Sống cùng hai ông bố "bất đắc dĩ", Seung Yi thiếu vắng mẹ nhưng lại không hề thiếu vắng tình yêu thương

Dàn diễn viên thực lực mang đến những cảm xúc tự nhiên

Bên cạnh những điểm sáng trong nội dung câu chuyện hay chất lượng hình ảnh tốt, màu phim đẹp theo phong cách vintage, Cục Nợ Hóa Cục Cưng còn khẳng định được sức hút của mình với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực.

"Ông bố quốc dân" Sung Dong Il từng góp mặt trong series phim Reply vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam sẽ tiếp tục sắm vai một người cha "bất đắc dĩ" có vẻ ngoài cộc tính, hung hăng nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp và yêu thương "cục nợ" Seung Yi hết lòng. Những phản ứng bùng nổ giữa ông bố "chủ nợ" và con gái "cục nợ" hẳn sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm đầy cảm xúc. Sung Dong II có lẽ đã trở thành một "ông bố quốc dân" khi tiếp tục sắm vai người bố "chủ nợ" hung dữ nhưng tràn đầy tình yêu thương

Thường tham gia vào các dự án điện ảnh với vai phản diện, Kim Hiewon để lại trong lòng người xem hình ảnh một tên sát thủ giết người không gớm tay trong Ván cờ sinh tử (The divine move 2: The wrathful) hay Cuộc chiến ngầm (Merciless). Thế nhưng ở Cục Nợ Hóa Cục Cưng, một Kim Hiewon tàn ác cũng bỗng hóa thành ông chú Jong Bae hiền lành, ấm áp, quan tâm từng "con nợ" theo đúng nghĩa đen. Kết hợp cùng Do Seok, cả hai là một cặp bài trùng trong công cuộc... siết nợ, khiến người xem hết khóc lại cười ngay bởi những tình huống hài hước và lối diễn xuất tự nhiên.



"Chủ nợ ngây thơ" Kim Hiewon khiến người hâm mộ cười ngất trước những câu nói ngô nghê

"Cục nợ nhỏ" - Park Soi và "cục nợ lớn" Seung Yi cũng là một nhân tố không thể thiếu để tạo nên mạch cảm xúc chính của bộ phim. Cô bé Park Soi xinh xắn đã vượt qua 300 bạn đồng trang lứa để trở thành "cục nợ nhỏ" trong Cục Nợ Hóa Cục Cưng. Từng cảm xúc khóc - cười của nhân vật Seung Yi, từ những ương bướng thường thấy trong tâm lí trẻ con đến nỗi sợ hãi, đau đớn hay vô tư cười đùa đều được cô bé diễn viên nhí Park Soi thể hiện khá trọn vẹn.



"Cục nợ nhỏ" Park Soi - một viên ngọc sáng trong làng điện ảnh tương lai

Sau một thời gian dài "vắng bóng", Ha Ji Won vẫn chứng tỏ được sức hút của mình trên màn ảnh lớn. "Hoàng hậu Ki" lại tiếp tục gây "thương nhớ" bởi vẻ ngoài trẻ trung, nhan sắc "không tuổi" và khả năng nhập vai cực kì điêu luyện trong vai diễn Seung Yi khi đã trưởng thành, nhất là cảnh khi Seung Yi bật khóc nức nở và ôm lấy "ông bố chủ nợ" sau 10 năm thất lạc, sau ngần ấy thời gian cố gắng tìm kiếm bố không ngừng.



Ha Ji Won trở lại sau 3 năm "vắng bóng" nhưng năng lực lẫn nhan sắc vẫn khiến người xem "điêu đứng"

Cục Nợ Hóa Cục Cưng sẽ chính thức khởi chiếu từ 9/10/2020 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Trong thời điểm xã hội đang vô cùng căng thẳng như hiện tại, Cục Nợ Hóa Cục Cưng sẽ là một liều thuốc hiệu quả giúp xoa dịu và chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.







Thảo Ngân