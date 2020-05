Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Chênh vênh mùa kèn hồng tháng Tư

Kèn hồng thường nở rộ vào tháng Tư như chiếc ô lãng mạn - Ảnh: Internet



Sài Gòn bước vào tháng Tư với cái nắng oi bức đến ngộp thở. Tôi mở mắt thức dậy trong căn trọ cũ và ngập mùi ẩm mốc, nằm gọn trong một con hẻm nhỏ. Cả một buổi tối vùi đầu vào luận văn tốt nghiệp, tôi chỉ ước được đánh một giấc thật dài vào buổi sáng nhưng những âm thanh ồn ào phát ra từ các phòng trọ bên cạnh làm tôi chỉ kịp chợp mắt một tẹo. Thế rồi An nhắn tin: “Mày qua đèo tao đi ngắm kèn hồng nhé!”.

An là người bạn duy nhất chịu đựng được tính khí thất thường và sống không kế hoạch của tôi. Nó khác tôi, nó luôn lên kế hoạch cho mọi thứ. An sống nhiệt huyết, thông minh và đôi khi sự ra vẻ trải đời của nó làm tôi hơi khó chịu.

Những đóa hoa rực rỡ dưới cái nắng 39 độ C - Ảnh: Thanhnien

Như thường ngày, An chở tôi trên chiếc xe Cup lớn hơn cả tuổi của nó băng qua các nẻo đường của Sài Gòn rồi giảng dạy cho tôi đủ điều về cuộc sống, về ước mơ của nó. Đến chân cầu Calmette, bọn tôi cùng nhau ngắm hoa kèn hồng giữa khí trời oi bức tháng Tư, khi mùa hạ chạy đến sát chân và cái nắng 39 độ C như thiêu đốt từng thớ thịt. “Tao chẳng thấy ai điên được như mày Nhiên ạ. Không thích ngắm hoa buổi sáng hay buổi tối cho cái không khí nó nên thơ một tẹo. Lại đi ngắm giờ nắng bể đầu”. Nó cứ thở dài rồi không ngừng buông lời than phiền nhưng vẫn chở tôi đi hết lần này đến lần khác.

Kèn hồng thường nở rộ vào tháng Tư như chiếc ô lãng mạn bao lấy từng mảng đường bê tông của thành phố. Kèn hồng mùa này rợp cả một góc trời. Tôi muốn quan sát chúng thật kĩ bằng mắt và lưu giữ vào trái tim như một kí ức đẹp đẽ về mảnh đất tôi đã gắn bó suốt 4 năm vừa qua.

Tôi và An đều sắp tốt nghiệp. Ra trường, An sẽ ở lại Sài Gòn và phấn đấu thật nhiều cho tương lai, trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng theo dự định của nó. Còn tôi cũng chẳng biết mình sẽ làm gì trong quãng đường phía trước cả. Tôi không thích hoạch định tương lai hay làm một bài Toán có đáp án chuẩn xác về cuộc đời mình . Nói cách khác, tôi muốn cuộc sống vận hành theo cách tự nhiên nhất. An hay bảo tôi rằng: “Mày sống như thế không thấy phí tuổi trẻ à? Tại sao mày không năng nổ và nhiệt huyết hơn khi mày thừa khả năng làm vậy?”. Tôi chỉ biết cười trừ và im lặng.

Gần đến ngày bảo vệ luận văn tốt nghiệp thì An đột ngột ra đi bởi căn bệnh ung thư máu đã bước vào thời kì cuối. Tôi chỉ nhớ hôm đó trời đổ một trận mưa to và tôi ngẩn ngơ như người mất hồn. Giờ tôi biết mình không chỉ sống cho bản thân mà còn cho phần tuổi trẻ và ước mơ còn dang dở của An. Giờ đây, thỉnh thoảng tôi vẫn mang theo tấm ảnh hiếm hoi của An để lại, lượn một vòng khắp nẻo đường Sài Gòn và lên cầu calmette ngắm kèn hồng. Tôi đã sống bận rộn hơn với công việc, thành công đôi chút và vẫn rơi nước mắt khi kỉ niệm về An hiện về rõ nét. Chỉ là không còn người bạn hay lầm bầm nhắc nhở tôi mỗi ngày nhưng chắc nó vẫn ở đây, bên cạnh tôi và mỉm cười thật hạnh phúc.

Tăng Xuân Diễm