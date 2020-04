Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Mình sẽ không nói mình đã nhớ bạn rất nhiều ngày

Một giờ sáng, mình nằm trên giường mà nước mắt chảy dài. Mình đã khóc đêm như vậy cả tháng nay rồi. Từ ngày mình và bạn nghỉ chơi với nhau.

Mình là đứa ít nói, lại hướng nội. Chưa bao giờ giỏi trong việc giữ gìn một mối quan hệ nào cả. Chỉ có bạn đồng ý làm bạn với mình. Nhưng hình như mình bị bỏ lại rồi.

Mình đã nghĩ đi nghĩ lại cả nghìn lần mỗi đêm từ ngày bạn giận mình lý do vì sao chúng mình không còn chơi với nhau nữa. Mọi người thường bảo chẳng có gì là không có lý do cả, tại sao bạn lại tự nhiên không nói chuyện với mình nữa? Chắc không phải do mình lỡ tay quệt bút vào áo bạn đấy chứ? Hay là lần mình làm bánh quy cho bạn không được ngon? Không phải đâu! Bạn của mình không phải con người nhỏ mọn như thế.

(Ảnh minh họa: Phim Lời Nói Dối Tháng Tư)



Bạn không còn nói chuyện với mình, mấy hôm nay cũng không đến lớp, hình như bạn ghét mình đến nỗi không muốn thấy mặt mình nữa. Mình đã gọi điện thoại cho bạn rất nhiều lần, tại sao lại không nghe máy chứ? Mình muốn xin lỗi mà, chúng mình lại chơi với nhau được không? Mình sẽ không để bạn độc thoại như trước nữa.

Sáng nay cô giáo nói bạn sẽ nghỉ học một thời gian. Mình có dự cảm chẳng lành. Mình đến nhà bạn nhưng gõ cửa lại không có ai ra mở cả, bạn đi đâu rồi nhỉ? Mình đã mang bánh quy đến đấy, trước khi mang cho bạn đã cho mẹ mình ăn thử rồi, mẹ nói rất ngon, tiếc là bạn không được ăn. Mình không biết đi đâu tìm bạn cả, dạo này tinh thần mình sa sút quá, học hành cứ để đâu đâu.

(Ảnh minh họa: Phim Lời Nói Dối Tháng Tư)

Ngày thứ 36, cuối cùng cũng gặp được bạn. Bạn gầy đi nhiều, mình cảm tưởng giơ một ngón tay ra cũng có thể nhấc được bạn lên. Da mặt tuy hơi xanh xao nhưng nụ cười vẫn tươi như ngày nào. Bạn bảo thèm ăn bánh quy của mình quá nên trốn tới đây đó. Mình khóc từ lúc nào không hay, bạn bảo bạn là người bệnh không khóc thì thôi còn phải quay sang dỗ mình. Mình vẫn khóc không ngừng, bạn bắt đầu nói về những ngày truyền hóa trị, đau ơi là đau. Bạn còn hỏi tóc giả của bạn có đẹp không. Xong xin lỗi mình vì đã để mình lo lắng, bạn bảo bị tịch thu điện thoại rồi, làm thế nào cũng không gọi điện thoại được cho mình, bạn bảo bạn cũng nhớ mình nhiều lắm.

Mình cố nuốt bánh quy nhưng cổ họng ngẹn đắng, vậy mà bạn cứ khen ngon hoài.

Mẹ bạn đến nói bạn phải đi rồi, bạn nắm tay mình rất chặt, còn nói rất vui vì gặp được mình, đó cũng là lần cuối mình nhìn thấy bạn. Nhiều năm sau này nhớ lại, chỉ thấy nụ cười ngày hôm đó của bạn thật tươi.

À có điều này mình sẽ không nói cho bạn đâu, mình nhớ bạn rất nhiều ngày rồi đấy!

(Ảnh minh họa: Phim Lời Nói Dối Tháng Tư)



NGUYỄN HỒNG NGỌC