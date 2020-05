Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Sẽ mãi nhớ về cậu, vùng kí ức dịu dàng của tôi!

Cậu là “sự chủ động” dễ chịu nhất mà tôi từng biết - Ảnh: Phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"



Tháng Tư, tiết trời mát dịu do vẫn còn vương vấn chút cuối Xuân. Những cơn mưa đầu mùa kéo theo mùi đất nồng ẩm, bầu không khí luôn đặc quánh hơi nước khiến người ta chỉ muốn ở lì trong nhà. Sau gần ba tiếng cắm mặt vào điện thoại xem phim thì tôi nhìn thấy Nam. Thực ra là tôi vô tình nhìn thấy ảnh cậu ấy khi đang cố lướt facebook giết thời gian. Đã hơn bốn năm kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi và Nam đã có khoảng thời gian thân thiết mà tôi nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào quên được cậu. Vậy mà, tôi đã suýt quên. Nếu hôm nay không tình cờ gặp lại nụ cười ấy thì tôi cũng không chắc là đến bao giờ mới nhớ mà chủ động tìm lại cậu. Đến khi nhìn thấy Nam rồi, từng mảng kí ức xưa cũ cũng chầm chậm nối đuôi kéo về.

Cậu là “sự chủ động” dễ chịu nhất mà tôi từng biết - Ảnh: Phim "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên"



Nam bằng tuổi tôi. Chúng tôi không học cùng lớp nhưng sinh hoạt chung một CLB. Cậu là “sự chủ động” dễ chịu nhất mà tôi từng biết. Nam đã từng kéo tôi lên sân khấu khi thấy tôi thích nhảy nhưng chỉ dám ở dưới nhịp chân theo nhạc. Cậu luôn ngồi cạnh tôi trên những chuyến xe buýt đến trường vào sáng sớm, sẽ giật lấy một bên tai nghe của tôi, đeo vào và nhắm mắt ngủ. Cậu ném cho tôi một cuốn sổ ghi chép cẩn thận “bí kíp dư điểm Hóa” vì biết tôi dở đặc môn Hóa. Và Nam cũng là người đã lôi tôi ra khỏi sự xầm xì của lũ bạn khi tôi bị một anh khóa trên từ chối tình cảm.

Tôi nhớ hôm đó hai đứa đã cãi nhau một trận to. Tôi cho rằng Nam đã quá can thiệp vào cuộc sống của mình để ai cũng nghĩ rằng chúng tôi là một cặp. Tôi gán lý do mình thất tình là vì cậu. Vậy nên sau đó tôi đã không cho phép bản thân gặp Nam. Tôi cũng xin rút khỏi CLB để tập trung cho việc học. Và tôi cũng bắt đầu đến trường bằng những chuyến xe buýt muộn đông nghịt người. Thấy tôi cố ý tránh nên cậu cũng thôi không tìm gặp nữa. Có lẽ bắt đầu từ đây, Nam đã rớt lại ở một vùng kí ức nào đó của tôi.

Mọi thứ trở nên đẹp đẽ và lấp lánh như những vệt nắng Hè - Ảnh: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Mọi thứ sau ngần ấy năm đã được thời gian mài giũa và trở nên lấp lánh như những vệt nắng đầu hè. Có chút tiếc nuối, nhưng vô cùng rực rỡ và ấm áp. Đến bây giờ nhìn lại, tôi thấy rất biết ơn vì Nam đã xuất hiện trong những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất của mình. Chúng tôi của hiện tại dù không còn đi bên cạnh nhau, nhưng mỗi ngày đều hít thở dưới cùng một nền trời xanh, và cùng có vô vàn những niềm vui giản dị. Tôi bây giờ, chỉ mong sao cậu ấy luôn được hạnh phúc, tự dặn lòng sẽ mãi nhớ về cậu, vùng kí ức dịu dàng của tôi.

Cảm ơn cậu, Nam à!

Serein