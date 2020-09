Như bộ phim kinh điển “Be With You”, Yuko Takeuchi sẽ mãi sống trong lòng khán giả

Yuko Takeuchi là nữ diễn viên đình đám xứ hoa anh đào. Không chỉ có nhan sắc thanh tú, khí chất, đặc biệt là đôi mắt trong vắt, Yuko Takeuchi còn có diễn xuất đáng nể. Cô có một sự nghiệp diễn xuất đáng ngưỡng mộ khi có nhiều phim ăn khách, không những đạt doanh thu phòng vé mà còn được công nhận ở các giải thưởng. Tiếng tăm của Yuko Takeuchi đã sớm vượt khỏi biên giới Nhật Bản đến các nước châu Á khác.

Không còn Yuko Takeuchi là một nỗi mất mát lớn lao đối với nền điện ảnh Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung. (Ảnh: Girlschannel)

Đối với khán giả Việt, Yuko Takeuchi được biết đến nhiều nhất là qua bộ phim truyền hình dài tập Asuka và phim điện ảnh Be With You. Trong Asuka, Yuko Takeuchi đảm nhận vai cô gái trẻ tuổi Asuka theo đuổi nghề làm bánh truyền thống Nhật Bản - vốn là một nghề vất vả trước nay chỉ có con trai theo đuổi. Nhiệt huyết nhưng đôi ba lần nóng vội, sáng tạo nhưng cũng có những lần nông nổi, Asuka đã đạt được nhiều thành công nhưng đồng thời cũng gặp phải những thất bại trên con đường trở thành thợ làm bánh của mình. Mỗi một chiếc bánh là một bài học dành cho Asuka cũng như những khán giả xem truyền hình.

Khán giả hẳn sẽ nhớ mãi chiếc bánh hình cây sào tre mà Asuka đã làm để dự thi, với chủ đề cây hồng. Thay vì làm ra chiếc bánh hình quả hồng hoặc cành hồng, Asuka đã làm ra một cây sào tre, vật thường được dùng để hái những quả hồng ở trên cao. Bởi vì đập quá nhiều, vị ngọt của những quả hồng đã thấm cả vào cây sào tre. Asuka đã đặt tên món bánh của mình là “Kẻ trộm hồng”.

Bộ phim truyền hình "Asuka" từng một thời gây sốt ở Việt Nam. (Ảnh: NHK)

Be With You - hay còn được biết đến với cái tên Em sẽ đến cùng cơn mưa - là một trong những phim hay nhất của điện ảnh Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung. Hàn Quốc đã remake bộ phim này với sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao lớn là Son Ye Jin và So Ji Sub, cũng đạt được thành công vang dội.

Trong Be With You, Yuko Takeuchi đảm nhận vai Mio - một người vợ, một người mẹ trong một gia đình hạnh phúc nhưng đã sớm qua đời vì sức khỏe yếu. Trước khi mất, Mio nói với chồng và con rằng rồi cô sẽ trở lại vào mùa mưa tới. Như một phép màu kì diệu, khi mùa mưa tới, Mio đã thực sự trở về. Dù lúc này Mio đã mất đi trí nhớ nhưng gia đình nhỏ đã tiếp tục cùng nhau tạo ra những kỷ niệm vui vẻ, bồi đắp thêm hạnh phúc.

Một trong những cảnh phim kinh điển của "Be With You". (Ảnh: Toho Studio)

Cũng trong mùa mưa ấy, những bí mật về thời tuổi trẻ của Mio, về những lựa chọn và đấu tranh cho tình yêu của Mio cũng được tiết lộ. Be With You trong trẻo và mát lành tựa một cơn mưa rào đổ xuống khi những ngày nắng nóng đã kéo dài quá lâu. Bộ phim làm người ta cảm nhận được những rung động ngọt ngào và dịu dàng của tình yêu, khiến người ta tin vào tình yêu và muốn được yêu.

Một số những bộ phim khác gắn liền với tên tuổi Yuko Takeuchi còn có thể kể đến Ringu, Spring Snow, Lunch no Joou, Miss Sherlock... Yuko Takeuchi có thể trở thành một thiếu nữ đầy nghị lực, cũng có thể trở thành một phụ nữ thật dịu dàng, thậm chí là một nữ thám tử cá tính. Yuko Takeuchi có khả năng biến hóa đa dạng vai, và sự nghiệp của cô hứa hẹn còn nhiều đột phá, tỏa sáng hơn nữa.

Yuko Takeuchi cá tính trong "Miss Sherlock". (Ảnh: HBO Asia)

Ngày 27/09/2020 có lẽ là ngày buồn nhất đối với những ai yêu mến Yuko Takeuchi, bởi cô đã ra đi mãi mãi. Thi thể cô được tìm thấy trong nhà riêng, dù đã được đưa vào viện cấp cứu nhưng vẫn quá muộn. Yuko Takeuchi qua đời khi chỉ mới 40 tuổi, đứa con mới sinh đầu năm nay còn chưa tròn một tuổi. Truyền thông Nhật đề cập đến nghi vấn tự tử, và nguyên nhân rất có thể là do trầm cảm sau khi sinh.

Một vì sao xinh đẹp và tài năng đã tắt đi ánh sáng của mình. Nhưng cũng giống như những bộ phim và những vai diễn kinh điển cô đã đóng, khán giả sẽ mãi mãi nhớ đến Yuko Takeuchi với những ký ức đẹp nhất.

Hải Đường