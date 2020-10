Tiểu thuyết đầu tay “Shine” của Jessica: Xuất sắc lọt top bán chạy New York Times

Cuối tháng trước, vào 30/9, Jessica Jung đã phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình. Shine (Tỏa sáng) là câu chuyện xoay quanh Rachel Kim, một cô gái người Mỹ gốc Hàn đang nỗ lực rèn luyện và tìm kiếm cơ hội được debut, từng bước tiến đến ước mơ trở thành một ngôi sao K-Pop.

Vốn là một thần tượng K-Pop, Jessica đã mang những trải nghiệm cá nhân của mình vào Shine (Tỏa sáng). Thông qua cốt truyện và các nhân vật trong cuốn sách, Jessica đã mang đến một thế giới K-Pop không chỉ rực rỡ hào nhoáng mà còn có cả những góc tối, những đánh đổi cả tình bạn lẫn tình yêu, để một người có thể đi đến được đỉnh vinh quang. Đây là lần đầu thử sức viết tiểu thuyết, nhưng Jessica đã cho thấy mình có rất nhiều khả năng đến giờ mới bộc lộ.

Jessica lần đầu thử sức ở vai trò mới và "Shine" là cuốn tiểu thuyết đầu tay của cô. (Ảnh: Jessica Jung)

New York Times mới đây đã công bố danh sách những cuốn sách bán chạy (best seller) nổi tiếng của tuần 18/10. Những cuốn sách có mặt ở đây được tính dựa vào doanh số của tuần trước đó, và Shine (Tỏa sáng) đã xuất sắc đạt vị trí thứ 5 tại mục sách dành cho thanh thiếu niên với bản bìa cứng.

"Shine" xếp thứ 5 trong danh sách những cuốn sách bán chạy trên New York Times, ở mục sách cho lứa tuổi thanh thiếu niên với bìa cứng. (Ảnh: New York Times)

Ngay từ lúc cuốn sách còn chưa phát hành, Shine (Tỏa sáng) đã được lên kế hoạch chuyển thể thành phim. Dự kiến phim sẽ do nhà sản xuất của To All The Boys I’ve Loved Before (Những chàng trai năm ấy) thực hiện. Phần tiếp theo của cuốn sách cũng đang trong quá trình chuẩn bị, rất có thể sẽ đến tay bạn đọc vào năm sau 2021.

"Shine" cũng đã phát hành với phiên bản bìa riêng và ngôn ngữ tiếng Việt vào 30/9, cùng lúc với một số quốc gia khác trên thế giới. (Ảnh: Hoa Học Trò)

Hiện tại Shine (Tỏa sáng) bản tiếng Việt đã phát hành trên toàn quốc. Những bạn chưa sở hữu cuốn sách có thể tìm mua ở các nhà sách như Fahasa, Phương Nam, Cá Chép… hoặc mua ở các trang bán online như Tiki, Fahasa, Pibook, Shopee… Sách có giá bìa 95.000 đồng/ cuốn (đính kèm bookmark có ảnh + chữ ký điện tử của Jessica), do Hoa Học Trò độc quyền phát hành.

MAO LƯƠNG