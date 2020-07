Trong thế giới fangirl: Super Junior là bữa tiệc đến muộn nhưng đầy tự hào của tôi

“Những ngôi sao, chiếm lĩnh một phần trong tâm trí chúng ta, dù ta chưa gặp họ bao giờ, và họ không biết ta là ai. Họ là “những người xa lạ gần gũi”, theo chữ của Richard Schickel.” Đặng Hoàng Giang đã viết vậy về những người nổi tiếng trong Bức xúc không làm ta vô can.

Thật kỳ diệu khi những người ta chưa bao giờ gặp ngoài đời lại có tác động đến thế trong đời sống tinh thần của chúng ta. Có một ai đó cho ta dõi theo, đem lại nụ cười và sự thư giãn, như liều thuốc tinh thần cho ta tạm quên những âu lo bộn bề cuộc đời, và Super Junior chính là một nhóm nhạc như vậy với tôi.

Thật kỳ diệu khi những người ta chưa bao giờ gặp ngoài đời lại có tác động đến thế trong đời sống tinh thần của chúng ta. (Ảnh: SM)

Lật lại hành trình 14 năm hoạt động của các anh, tôi như chìm trong gia tài âm nhạc đồ sộ của Super Junior và rất nhiều chương trình giải trí họ đã tham gia. Trước khi theo dõi Super Junior, tôi chỉ biết đến các anh qua hit quốc dân Sorry Sorry. Hồi ấy xem video hơn trăm tù nhân Philippines mặc trang phục màu cam nhảy trên nền nhạc Sorry Sorry, tôi cảm thấy thật kỳ diệu khi Kpop lại có sức lan tỏa đến thế.

Khi tìm hiểu kĩ hơn, tôi biết được Super Junior không chỉ có những title track bắt tai mà còn có cả những bản ballad êm dịu như One More Chance do chính Donghae sáng tác và nhiều ca khúc đa dạng thể loại từ những unit như bộ đôi đồng niên D&E hay bộ ba vocal KRY.

Lật lại hành trình 14 năm hoạt động của các anh, tôi như chìm trong gia tài âm nhạc đồ sộ của Super Junior và chương trình giải trí họ tham gia. (Ảnh: SM)

Chọn theo đuổi một nhóm nhạc gen 2 như thể bạn đến muộn một bữa tiệc và mọi người đã rời đi quá nửa. Super Junior đã đứng ở đỉnh cao của Kpop và giờ đây lùi về sau để các thế hệ sau tỏa sáng. Ban đầu tuy thấy lạc lõng vì phần lớn fandom là các chị hơn tuổi, nhưng dần dần tôi thấy rất tự hào khi được trở thành một phần của fandom.

Đa số ELF đều có công việc nên không có nhiều thời gian “cày” view nhưng vì đã đi làm nên các chị có thể ủng hộ theo cách riêng của ELF. Khi Super Junior đến Việt Nam dịp lễ trao giải AAA, ELF đã tổ chức project phủ kín một khán đài bằng những đốm xanh lung linh dệt nên sắc sapphire blue đặc trưng của fandom cùng những ánh đỏ tạo nên dòng chữ “I <3 SJ” sẽ mãi được lưu lại trong vô vàn ký ức đẹp giữa ELF và Super Junior.

Chọn theo đuổi một nhóm nhạc gen 2 như thể bạn đến muộn một bữa tiệc và mọi người đã rời đi quá nửa, nhưng tôi vẫn rất vui vẻ và tự hào. (Ảnh: Dispatch)

Nhìn các anh tươi cười trên màn ảnh nhưng mấy ai biết được họ đã trải qua bao nỗi đau trong quá khứ. Là Leeteuk khóc nấc tại lễ tang của ba thành viên trong gia đình qua đời khi anh đang nhập ngũ. Là Heechul với di chứng từ tai nạn giao thông khiến anh không thể nhảy được như trước. Là Kyuhyun gần như cận kề cái chết trong vụ tai nạn xe. Họ đã nén đau thương để bước tiếp, cho ELF thấy được hình ảnh rạng rỡ của Super Junior. Vì thế, các anh chính là tấm gương cho tôi nhắn nhủ bản thân phải cố gắng hơn.

Tôi đến muộn 14 năm cho Super Junior và tôi cũng không dám hứa chắc sẽ đi cùng họ mãi mãi. Nhưng tôi sẽ luôn trân quý tất cả những khoảnh khắc tôi được biết đến các anh.

Tôi sẽ luôn trân quý tất cả những khoảnh khắc tôi được biết đến các anh. (Ảnh: SM)

GYONIO