Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

Cứ sống lạc quan, rồi những người bạn thật sự sẽ xuất hiện

Nếu một ngày, em cảm thấy mình quá cô độc: Em không có bạn bè thân thiết, em thiếu người lắng nghe và chia sẻ; bên ngoài kia, chẳng có một ai thấu hiểu em… thì em sẽ làm gì? Lao ra ngoài tìm câu trả lời hay tự đặt ra hàng trăm hàng nghìn câu hỏi hoài nghi “Tại sao lại như thế? Tôi không đủ tốt hay sao?”.

Em ạ, sự cô độc cũng giống như mùa Đông

Em ạ, sự cô độc cũng giống như mùa Đông. Phải có một mùa lạnh lẽo trong năm để lá cây rụng hết, nhường lại mọi tinh túy và nhựa sống cho chồi non nảy mầm khi Xuân tới. Mùa Đông chính là cơ hội để sự sống mới được bắt đầu. Sự cô độc cũng là cơ hội để em quay về chăm sóc thế giới bên trong, tự trò chuyện và tự lắng nghe chính mình. Khi em đã có thể trở thành một người bạn tri kỉ của chính mình rồi, em không cần thế giới bên ngoài kia phải thấu hiểu em nữa. Sự mạnh mẽ tới từ bên trong. Sự vững chãi tới từ bên trong. Sự bình yên tới từ bên trong. Luôn luôn là như vậy.

Sự lạnh lẽo của mùa Đông chính là cơ hội để chồi non nảy mầm khi Xuân tới

Bản thân em thường sẽ tỏa ra một lực hấp dẫn. Nếu em vui vẻ, em sẽ gặp những người vui vẻ. Nếu em buồn bã, rồi em sẽ chỉ toàn gặp những người buồn bã và hay thở than. Nên em ạ, cứ sống lạc quan, rồi những mối quan hệ tốt đẹp em mong chờ sẽ xuất hiện.

Chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cảm thấy cô độc

Ai cũng có một giấc mơ, nhưng vì một vài lý do nào đó mà tạm dừng nỗ lực. Đến một ngày nhìn lại, họ thường cảm thấy nuối tiếc, dằn vặt và chỉ biết buông một tiếng thở dài: “Giá như ngày đó mình cố gắng hơn…”. Nhiều bạn trẻ cảm thấy tương lai mông lung cũng một phần vì đã đánh rơi giấc mơ của mình ở một khúc quanh nào đó.

Giấc mơ của em là gì? Em đã bao giờ tự hỏi bản thân mình chưa? Nếu tìm thấy câu trả lời rồi thì hãy nắm thật chặt, nỗ lực đến tận cùng để hiện thực hóa giấc mơ ấy. Dù cho kết quả thế nào, chắc chắn em sẽ không bao giờ cảm thấy thất vọng hay nuối tiếc. Như một cái cây đã can đảm rụng sạch lá vào mùa Đông, kiên nhẫn chờ Xuân sang để bật lên những chồi non be bé. Hạnh phúc nào cũng phải “trả giá”, và sự cô độc nào cũng có ý nghĩa riêng.

Sự cô độc nào cũng có ý nghĩa riêng

Đừng tìm lý do để buông tay, mà hãy gắng tìm lý do để tiếp tục. Cứ can đảm chạy theo giấc mơ của mình. Bởi vì, những giấc mơ sẽ chẳng bao giờ khiến em cảm thấy cô độc.

Mayy