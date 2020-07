Quảng cáo

Trong khi các bạn đang tung tăng chơi Hè thì mẹ cứ bắt em phải đọc sách. Đọc đi đọc lại, phân tích, viết ra rồi mẹ sửa. Mẹ nói tổng kết năm em chỉ có 6 phẩy môn Văn, mà năm sau thi cấp Ba nên không cho em đi đâu chơi hết. Em ghét môn Văn quá! Em chẳng hiểu được, con trai dở Văn thì cũng đâu có sao. Em sẽ chọn học và thi Đại học khối A mà. Nói thật chứ em cũng không biết học Văn giỏi để sau này làm gì nữa…

(Giấu tên giùm em nha)

Chào em,

Anh cũng đồng ý ngay với em là mùa Hè mà chỉ ru rú trong nhà và đọc sách thì không phải là cách hay. Có thể việc mẹ bắt em ở nhà rồi “ép” đọc sách đem lại một “phản ứng ngược”, tức là làm em ghét sách, ghét Văn luôn. Nhưng em ạ, không thể vì một cái tô đựng cũ ỉn mà bỏ qua phần mì tôm ngon lành thú vị. Anh muốn kể cho em câu chuyện dưới đây.

Không thể vì ép buộc mà bỏ cuộc dễ dàng.

Ở một nông trại nọ, có hai ông cháu sống với nhau. Người ông rất thích đọc sách. Dù những cuốn sách đã cũ rách, ông vẫn đọc nhiều lần. Cậu bé hỏi: “Ông ơi, cháu đọc sách mà không hiểu mấy, có đoạn hiểu nhưng gấp sách lại là quên luôn. Sách có gì hay mà ngày nào ông cũng đọc vậy?”.

Nghe xong người ông bỏ than vào chiếc giỏ cho nó trở nên đen xì rồi đưa cho cháu: “Con hãy cầm cái giỏ này ra sông múc nước đem về cho ông!”. Cậu bé ra sông, múc nước nhưng nước đã chảy hết ra ngoài trước khi cậu về nhà. Người ông lại bảo: “Con thử chạy nhanh hơn xem sao”. Dù chạy thật nhanh, cậu bé vẫn không kịp mang nước về nhà. Người ông vẫn kiên nhẫn: “Lần này, ráng chạy nhanh hết sức nhé!”. Chạy hết tốc lực, nước vẫn chảy ra hết trước khi cậu bé về. Lúc này, cậu bé nói với ông: “Thật vô ích ông ạ!”. Người ông mỉm cười: “Sao lại vô ích, cháu nhìn lại chiếc giỏ thử xem”.

Chiếc giỏ dính than đen lúc đầu bây giờ đã trở nên sạch sẽ nhờ nước sông gột rửa. “Đọc sách giống như vậy, cháu ạ! Có thể cháu không hiểu, có thể cháu không nhớ nhưng sách sẽ giúp cháu thay đổi từ bên trong, giống như nước làm biến đổi chiếc giỏ kia vậy”.

Mọi cố gắng rồi cũng có được kết quả tốt.

Có thể mẹ em không nói rõ ra thôi, lý do mẹ muốn em đầu tư cho môn Văn không chỉ là vì điểm 6, mà còn rất nhiều những lý do khác. Ngoài những ích lợi dễ thấy mà môn Văn đem lại như kĩ năng đọc và viết, trau dồi cách diễn đạt… thì một giá trị to lớn hơn mà nó tặng cho chúng ta là sự hướng thiện, là tính nhân bản. Anh biết, trong trường nhiều bạn đầu tư hơn cho Toán, Lý, Hóa, Anh… và coi môn Văn chỉ dành riêng cho hội “treo ngược tâm hồn trên cành mít”. Nhưng học Văn là học cách mà chúng ta sống với nhau, học yêu người, yêu cuộc sống, học rung động, học đồng cảm, học thấu hiểu, học sẻ chia… - những điều vô cùng cần thiết cho cuộc sống.

Sau này, có thể em sẽ đi theo một ngành nghề thiên về kỹ thuật, hay chỉ ở trong phòng thí nghiệm với những phát minh sáng chói, thì khi rời khỏi đó, em cũng có nhu cầu yêu thương mọi người xung quanh và cảm nhận cuộc sống này để tận hưởng nó, một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất, đúng không!

Hãy yêu thương mọi người xung quanh và cảm nhận cuộc sống tươi đẹp này.

Đó là chưa kể, trong trường hợp của em, học Văn sẽ giúp em rèn luyện sức chịu đựng, học cách làm tốt điều mà mình không thích. Đó chính là cách để em chinh phục những thứ “khoai” hơn và thực tế hơn sau này như: Viết luận văn, đơn xin việc, lập bản kế hoạch… Và đọc sách chính là cách để học Văn tốt hơn. Tặng lại em một câu nói mà anh rất tâm đắc: Có nhiều cách để thành công nhưng có chung một cách để thất bại, đó là không đọc sách.

Anh Sky

Ảnh mang tính minh họa