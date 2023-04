Hiểu đúng về các đốm mụn trắng trên da bạn và cách “hạ gục” chúng đúng cách

HHT - Thực tế, có khoảng 40 - 50% trẻ sơ sinh có mụn nhỏ màu trắng trên mặt. Đôi khi người trưởng thành cũng xuất hiện những mụn nhỏ màu trắng giống như vậy. Tin tốt là điều này hoàn toàn bình thường.

Những đốm mụn trắng đó là gì?

Các đốm mụn trắng đó được gọi là “hạt kê”, “mụn hạt kê” hay “mụn sữa” (milia). Chúng chứa đầy chất sừng bị mắc kẹt ngay bên dưới da của bạn. Thông thường, các đốm mụn trắng này xuất hiện trên mí mắt, má và trán. Nhiều người tin rằng “hạt kê” là một dạng mụn trứng cá, nhưng sự thật không phải vậy, vì mụn trứng cá do nội tiết tố gây ra.

Vì sao chúng lại xuất hiện?

Mặc dù không ai thực sự biết nguyên nhân gây ra “hạt kê”, nhưng vẫn có một số cách giải thích khá hợp lý. Có thể là do da của bạn đã bị tổn thương. Khi da bị kích ứng, tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời, bị bỏng hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da kém chất lượng đều có thể khiến da nổi các đốm mụn trắng này.

Lý do thứ hai được cho rằng các đốm mụn trắng là sự tích tụ của da chết, bị mắc kẹt trong lỗ chân lông. Cuối cùng, câu trả lời đơn giản nhất cho sự xuất hiện của những đốm mụn trắng này là do gen của bạn. Có thể bạn có chúng do di truyền.

“Xử lý” chúng đúng cách

Thực sự bạn không cần phải làm bất cứ điều gì với những đốm mụn trắng này vì chúng hoàn toàn vô hại. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về khía cạnh thẩm mỹ, có một số giải pháp có thể giúp ích cho bạn.

1. Dưỡng ẩm và bảo vệ da

Đầu tư vào một loại kem chống nắng và kem dưỡng ẩm tốt là một ý tưởng hay. Chúng sẽ giúp làn da của bạn được bảo vệ, mềm mại và linh hoạt hơn. Đừng quên thoa kem chống nắng ngay cả trong mùa Đông, những ngày ít nắng hoặc khi bạn ngồi gần cửa sổ.

2. Tẩy tế bào chết

Vì các đốm mụn trắng được cho là hình thành do sự tích tụ của da chết bị mắc kẹt dưới da, nên tẩy da chết là một cách có thể hạn chế chúng. Nhưng bạn hãy nhớ là không lạm dụng cách này. Hãy sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để không làm tổn thương da và gây nổi nhiều mụn hơn. Bạn có thể tẩy tế bào chết cẩn thận tại nhà hoặc đến các dịch vụ chăm sóc da mặt chuyên nghiệp.

3. Thử các sản phẩm có retinol

Retinol là một trong những thành phần giúp tăng khả năng chống lão hóa, điều trị mụn, giảm nếp nhăn; vì thế người ta tin rằng retinol cũng có tác dụng tiêu diệt “mụn sữa”. Các loại kem retinol giúp tạo ra một lớp da mịn màng và ngăn ngừa sự tích tụ. Tuy nhiên, một số sản phẩm có chứa retinol có thể gây kích ứng da, vì vậy hãy chọn những sản phẩm dịu nhẹ hơn.

4. Sử dụng axit salicylic

Axit salicylic là một thành phần thường thấy trong các thuốc điều trị bệnh về da như mụn trứng cá, và nó cũng có thể có tác dụng đối với “hạt kê”. Chúng có tác dụng làm mỏng các lớp da, và bằng cách đó bạn có thể triệt tiêu các đốm mụn trắng. Hãy thoa axit salicylic trước khi đi ngủ.