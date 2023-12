Hiệu trưởng Đại học Harvard (Mỹ) bị cáo buộc đạo văn 7 công trình nghiên cứu

HHT - Bà Claudine Gay - Hiệu trưởng Đại học Harvard, hiện đang là tâm điểm ồn ào suốt mấy ngày qua khi bị tố cáo vi phạm nghiêm trọng quy tắc về trích dẫn, đạo văn trong luận án tiến sĩ năm 1997 và 6 công trình nghiên cứu quan trọng khác.

Theo tờ Washington Free Beacon, Hiệu trưởng Đại học Harvard - bà Claudine Gay đã nhận được tổng cộng 39 cáo buộc đạo văn ở bảy công trình nghiên cứu, bao gồm luận án tiến sĩ (bảo vệ năm 1997). Cụ thể, luận án tiến sĩ Taking Charge: Black Electoral Success and the Redefinition of American Policies (tạm dịch: Nắm quyền: Thắng lợi bầu cử của người da đen và sự tái định nghĩa của chính trị Mỹ) của bà đã sử dụng nhiều cụm từ trong một công trình xuất bản vào năm 1996 của hai tác giả Bradley Palmquist và Stephen Voss. Tuy nhiên, bà Gay đã không chú thích hay đặt bất kì các phần văn bản được trích dẫn trong ngoặc kép.

Theo phân tích của tờ Washington Free Beacon, trong bốn bài báo được xuất bản từ năm 1993 đến năm 2017, bao gồm cả luận án tiến sĩ của bà Gay, nữ hiệu trưởng đã diễn giải hay đã trích dẫn từ gần 20 tác giả, trong đó có cả trích dẫn từ hai đồng nghiệp của cô tại Đại học Harvard, mà không có sự chú thích rõ ràng.

Bên cạnh đó, Free Beacon đã làm việc với gần chục học giả để phân tích 29 trường hợp đạo văn có thể xảy ra. Hầu hết, họ đều cho rằng bà Gay đã vi phạm nguyên tắc cốt lõi về liêm chính trong học thuật cũng như chính sách chống đạo văn của Harvard.

Cựu giáo sư về lý thuyết chính trị tại Đại học Villanova, ông Steve McGuire cho rằng: "Thật kinh khủng khi thấy những vi phạm này trong công trình nghiên cứu của một hiệu trưởng Harvard", thì phó giáo sư Stephen Voss lại thể hiện quan điểm rằng bà Gay có đạo văn của ông nhưng đây không phải sao chép ý tưởng nên hệ quả không quá nghiêm trọng.

Vào ngày 12/12, Harvard Corporation (tập đoàn điều hành Đại học Harvard), cho biết, nhận được các cáo buộc đạo văn liên quan đến 3 công trình nghiên cứu khoa học của bà Claudine Gay hồi cuối tháng 10. Sau đó, tổ chức thành lập tiểu ban điều tra, bao gồm 11 thành viên và các nhà khoa học chính trị độc lập, họ đã phát hiện ra 7 công trình của bà Claudine Gay có "một vài nội dung trích dẫn không đầy đủ".

Tiếp đến ngày 20/12, phát ngôn viên của trường cho biết, đã tổ chức buổi xem xét bổ sung, các nhà điều tra phát hiện "ngôn ngữ trùng lặp nhưng không ghi chú thích rõ ràng" trong một vài công trình nghiên cứu của bà Gay. Hiện tại, cả phía Harvard và nữ hiệu trưởng đều chưa có phản hồi chính thức về cáo buộc đạo văn trong luận án năm 1997 của bà.

Tuy nhiên, phía Harvard Corporation cũng đồng thời cho biết nữ hiệu trưởng đã chủ động đề xuất bổ sung bốn trích dẫn ở hai bài báo khoa học viết năm 2001 và 2017, và sẽ tiếp tục làm điều này với các trích dẫn trong luận văn tiến sĩ. Bên cạnh đó, các thành viên của Harvard Corporation vẫn tiếp tục nhất trí ủng hộ bà Claudine Gay giữ chức hiệu trưởng Đại học Harvard.

Ngoài ra, Ủy ban Giáo dục và Lực lượng Lao động Hạ viện Mỹ cũng cho biết, sẽ xem xét và làm rõ các cáo buộc đạo văn của bà Claudine Gay là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về Đại học Harvard. Thêm vào đó, Quốc hội Mỹ hôm đã thành lập một ủy ban nhằm điều tra về tính công bằng trong quy trình xử lý đạo văn giữa sinh viên và giảng viên tại Harvard.

Tháng 12/2022, bà Claudine Gay, Hiệu trưởng Trường Nghệ thuật và Khoa học trực thuộc Đại học Harvard, đã được chỉ định làm hiệu trưởng mới của ngôi trường danh giá bậc nhất thế giới này, thay thế người tiền nhiệm Lawrence Bacow.

Sau quyết định trên, Claudine Gay đã đi vào lịch sử của trường khi là nữ hiệu trưởng da màu đầu tiên của Đại học Harvard, ngôi trường gần 400 năm tuổi thuộc nhóm những trường đại học hàng đầu nước Mỹ Ivy League.