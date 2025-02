HIEUTHUHAI ủng hộ GERDNANG theo cách riêng: "Gia trưởng" mới lo được cho tổ đội

HHT - HIEUTHUHAI được fan đánh giá là một hình mẫu đội trưởng "vạn người mê" khi luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ đặc biệt cho các thành viên trong tổ đội GERDNANG.

Được thành lập vào năm 2018, tổ đội GERDNANG ban đầu chỉ có 3 "đồng môn" chơi thân từ thời đi học là HIEUTHUHAI, MANBO và HURRYKNG. Sau một thời gian "hữu duyên", nhóm "chốt đơn" thêm NEGAV, Kewtiie và REX (tuy nhiên REX đã thông báo rời nhóm vào tháng 3/2024). GERDNANG được đông đảo khán giả trẻ biết đến khi ra mắt loạt bản rap "gây nghiện" như Mamma Mia, Ngủ Một Mình, Cua, Phải Là Yêu...

Là thành viên ra mắt khán giả đại chúng và gặt hái thành công sớm nhất, HIEUTHUHAI không chỉ gây ấn tượng qua các sản phẩm âm nhạc mà còn khiến fan "rất yêu" khi luôn sẵn sàng hỗ trợ các anh em.

Mới đây, em út của nhóm - NEGAV vừa cho ra mắt MV Nếu Khi Ấy, đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian "ở ẩn" vì ồn ào cá nhân. Ngay sau khi MV của "út khờ" được công chiếu, HIEUTHUHAI đã nhanh chóng chia sẻ, đăng bài quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram.

Đặc biệt, chủ nhân hit Exit Sign còn hóm hỉnh "quăng miếng": "Nhìn Negav bị đánh mà khóc luôn, khóc vì tiếc là người đánh nó không phải mình". Động thái "hơn thua" này khiến fan không khỏi bật cười: "Sao anh gia trưởng quá vậy!", "Còn thiếu TikTok là anh chưa đăng thôi đó"...

Còn với HURRYKNG, HIEUTHUHAI luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người bạn thân thiết bao năm qua. Khi HURRYKNG tham gia Rap Việt mùa 3, dù lịch trình bận rộn nhưng HIEUTHUHAI vẫn sắp xếp công việc để hỗ trợ bạn tại vòng thi Bán kết, đúng với lời hứa: "Có qua có lại, bạn đã hỗ trợ mình từ khi mình chưa có gì, thì bây giờ khi bạn cần, mình sẽ luôn sẵn sàng".

Trong khi đó, với tính cách hướng nội, MANBO có màn debut chậm hơn so với các thành viên còn lại nhưng HIEUTHUHAI vẫn luôn cổ vũ, "flex" MANBO mỗi khi có dịp. Tại sân khấu Anh Trai "Say Hi", HIEUTHUHAI tự hào giới thiệu MANBO là một thành viên tổ đội GERDNANG. Bên cạnh đó, trước những tranh cãi về việc MANBO vào vòng trong Rap Việt mùa 4 là nhờ anh em tổ đội hậu thuẫn, HIEUTHUHAI đã khẳng định: "Hậu giấu kĩ quá, Hiếu không biết gì cả".

Thành viên cuối cùng của GERDNANG - producer Kewtiie dù ít khi xuất hiện trên sân khấu nhưng luôn được HIEUTHUHAI nhắc đến tại các đêm diễn. Giọng rap Không Thể Say còn từng khiến fan "cười xỉu" khi tịch thu điện thoại của "hoàng tử Threads" Kewtiie vì... quá lì, nói không nghe.

Bày tỏ thái độ trân trọng và lòng biết ơn đối với HIEUTHUHAI, NEGAV và HURRYKNG đã có những chia sẻ đầy cảm động: "Hiếu lúc nào cũng chia sẻ hào quang cho anh em", "Không có Hiếu thì sẽ không có Khang như bây giờ".

Về phía HIEUTHUHAI, nam rapper nhìn nhận rằng "điều hạnh phúc nhất của mình chính là chờ tới một ngày, GERDNANG tụ họp lại với nhau trên một sân khấu lớn nhất". Cho đến hiện tại, điều mà "đội trưởng Trần" manifest đã trở thành hiện thực khi từng thành viên trong nhóm đã và đang đạt được những thành tựu nhất định.