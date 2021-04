Hình ảnh mới nhất của tàu Ever Given: “Bỏ chặn” kênh đào Suez, giờ Ever Given đang ở đâu?

HHT - Con tàu khổng lồ Ever Given - nhân vật chính trong vụ tắc nghẽn kênh đào Suez kéo dài gần một tuần - đã được “giải thoát”. Giờ đây, con tàu khiến cả thế giới quan tâm này đang ở đâu?

Tàu Ever Given, được vận hành bởi công ty Evergreen, đang trên đường đến Hà Lan thì bị mắc cạn ở kênh đào Suez vào ngày 23/3. Nó cứ kẹt như thế suốt 6 ngày, chặn cứng con đường vận chuyển quốc tế quan trọng và trở thành một hình ảnh quen thuộc với cả thế giới.

Bây giờ, sau khi đã được “giải thoát”, Ever Given đang lênh đênh nơi nào? Hóa ra, nó cũng chẳng đi được xa lắm.

Một hình ảnh được chụp bởi vệ tinh Sentinel-1 cho thấy, Ever Given đang ở hồ Great Bitter - một hồ nhân tạo ở kênh đào Suez. Ever Given đang bị neo ở đó chờ điều tra, với con đường tương lai vẫn vô cùng mờ mịt.

Bởi nó không chỉ bị điều tra, rồi công ty sở hữu và công ty vận hành của nó bị phía Ai Cập đòi bồi thường 1 tỷ đôla, mà bây giờ, công ty sở hữu nó (ở Nhật) lại còn quay ra kiện luôn công ty vận hành (ở Đài Loan) vì cái tội làm mắc kẹt con tàu.

Theo các trang The Lawyer và Insider, thì đơn yêu cầu trách nhiệm đã được nộp lên Tòa án Tối cao ở London, trong đó nhắc đến “việc mắc cạn của tàu Ever Given ở kênh đào Suez, Ai Cập”. Theo vụ kiện này thì bên bị kiện là Evergreen - công ty thuê và vận hành tàu Ever Given.

Với tình hình này thì số phận của Ever Given hẳn sẽ còn tiếp tục gắn bó với kênh đào Suez. Mà nếu Ever Given không được đi tiếp, thì chưa ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc chuyển hết hàng hóa trên tàu xuống sẽ là một quá trình rất cực nhọc và tốn nhiều thời gian.

Trong khi đó, việc lưu thông ở kênh đào đã được phục hồi. Hơn 400 con tàu phải chờ đợi vì không thể vào kênh trong khi Ever Given mắc kẹt, cuối cùng đã vừa đi qua hết, theo Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez.

Chỉ còn Ever Given là phải ở lại mà thôi.

Thục Hân