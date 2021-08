Hình ảnh xúc động: Chiến sĩ công an đi chống dịch, tạt qua nhà chỉ dám đứng từ xa nhìn con

HHT - Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ công an đi chống dịch về qua nhà chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Cô con gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công nhìn về phía ba.

Những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng tham gia chống dịch đang ngày đêm làm việc không ngơi nghỉ, họ phải xa gia đình của mình để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Giây phút gọi điện, trò chuyện, hỏi thăm gia đình có lẽ là giây phút quý giá nhất lúc này với họ. Nhiều người dù có đi qua nhà cũng không thể vào, vì họ muốn bảo vệ an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ công an về qua nhà chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Cô con gái nhỏ ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công trông về phía ba. Người chụp hình ảnh đứng phía sau, có lẽ là mẹ của bé. Cô bé vui mừng khi được nhìn thấy ba.

Theo chia sẻ, chiến sĩ công an trong hình ảnh trên là Đại úy Nguyễn Văn Sang, Trưởng Công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Vợ anh Sang tâm sự trên mạng xã hội: "Con bé thấy ba rưng rưng nước mắt, bảo ba đứng ra ngoài sáng và lâu hơn để con nhìn ba được không?".

Bức ảnh xúc động đi cùng câu chuyện trên đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Thương những người như anh Sang, họ đang dốc hết sức mình đứng ở đầu chiến tuyến chống dịch. Lúc này không chỉ có anh Sang mà còn biết bao chiến sĩ, lực lượng phòng chống dịch, các y bác sĩ cũng đã nhiều ngày xa gia đình.

- Mong bệnh dịch nhanh chóng qua để cuộc sống về bình thường.

- Thương lắm các y bác sỹ, các anh công an, chú bộ đội những người tuyến đầu ngày đêm chống dịch! Cầu chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ.

- Nhìn thấy cảnh này tự nhiên muốn ôm ba một cái ghê nhưng mà tiếc là ba sống xa mình.