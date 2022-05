HLV U23 Indonesia không hài lòng dù vừa thắng U23 Timor Leste 4-1, nói gì về U23 Việt Nam?

adidas ra mắt đôi giày chạy 4DFWD x Parley kết hợp công nghệ 4D với chất liệu Parley Ocean Plastic và hai phiên bản Ultraboost mới nhất của dòng sản phẩm Made with Nature . Các phiên bản giày mới của adidas sẽ song hành cùng tuần lễ Chạy bộ vì đại dương (Run for the Oceans) năm 2022.