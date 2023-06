Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lan Khuê gây chú ý về vị trí đứng sau công bố The New Mentor

HHT - Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê là 4 huấn luyện viên được The New Mentor công bố từ hơn một tháng trước. Dàn HLV mới đây đã cùng nhau xuất hiện sang chảnh và thân thiết cạnh nhau trong một sự kiện thời trang.

Triển lãm Gucci High End được tổ chức trong không gian nhỏ gọn, ấm cúng và phong cách bài trí tối giản nhưng sang trọng. Bốn ngôi sao mentor lần lượt xuất hiện tại buổi khai mạc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Lan Khuê, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang lần lượt mặc mỗi người hai bộ trang phục Gucci với hai phong cách khác nhau, nhưng đều có điểm chung là sang trọng, quyến rũ.

Tại sự kiện, 4 mỹ nhân gây bất ngờ khi liên tục thay đổi vị trí đứng như một cách thể hiện vị thế bình đẳng giữa cả 4 HLV. Việc xếp vị trí ai đứng giữa là điều được khán giả quan tâm sau khi The Face nổ drama tranh chấp giữa các HLV xung quanh vấn đề này.

Là "người mới" tại The New Mentor, Lan Khuê bày tỏ sự hào hứng. Cô cho biết đã lâu không tham gia các chương trình thời trang do bận kinh doanh và chăm sóc gia đình, nhưng khi nhận được lời mời từ nhà sản xuất, cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng để đi đến quyết định nhận lời tham gia.

Theo Lan Khuê, việc hội ngộ Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng ở chương trình này khiến cô an tâm, vì cô từng có cơ hội làm việc với họ nên phần nào hiểu tính cách, con người họ.

Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà nhận định, việc có thêm Lan Khuê trên ghế HLV sẽ càng khiến chương trình thêm thú vị vì Khuê là một người đẹp có bản lĩnh. Tuy nhiên, cô cho rằng thách thức lớn nhất là việc 4 gương mặt đã quen thuộc này sẽ làm gì để chương trình hấp dẫn.

Thanh Hằng thì cho rằng, cả 4 super mentor này chắc chắn sẽ không ai chịu thua ai, nhưng trên tất cả, 4 người đều cố gắng để dùng các kỹ năng, kinh nghiệm của mình cũng như chiến lược để hỗ trợ các thí sinh có định hướng nghề nghiệp rõ hơn.

Về phía Hương Giang, cô nói chương trình sẽ diễn ra công bằng, không có sự ưu ái riêng, thí sinh sẽ chiến thắng bằng chính thực lực của họ. Hương Giang cảm nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả dành cho chương trình trong những ngày qua, nên cô hứa không làm họ thất vọng.