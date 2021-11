Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe thân hình tỉ lệ vàng với bộ suit trắng cho phần thi Dự án Nhân ái

HHT - Chuẩn bị thuyết trình cho Dự án Nhân ái của Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn mặc nguyên bộ suit màu trắng thanh lịch, khoe thân hình tỉ lệ vàng với đôi chân 1m11 cực phẩm.

Bước sang ngày thứ 5 của Miss World 2021, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn mặc một bộ suit màu trắng thanh lịch. Ban đầu, netizen cho rằng cô đang chuẩn bị cho phần thi đối đầu Head To Head Challenge, tuy nhiên sau đó, trong livestream với người hâm mộ lúc nửa đêm (giờ Việt Nam), Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã tiết lộ đây là set đồ cô chuẩn bị cho phần thuyết trình Dự án Nhân ái.

Tới tối ngày thứ 5 (giờ Puerto Rico), Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ có phần thuyết trình về Dự án Nhân ái với BTC Miss World. Nàng hậu chia sẻ đây là phần thi cực kỳ quan trọng, phản ánh đúng tiêu chí mà cuộc thi hướng tới là Beauty With A Purpose (Sắc Đẹp Vì Mục Đích Cao Cả), vì thế cô sẽ cố gắng hết sức để có được kết quả tốt nhất.

Bộ suit Hoa hậu Đỗ Thị Hà chọn mặc trong phần thuyết trình này nhận được rất nhiều lời khen từ netizen. Set đồ tinh tế không chỉ giúp cho nàng hậu trông thanh lịch, trưởng thành, mà còn khéo léo khoe trọn lợi thế hình thể của Đỗ Thị Hà, đặc biệt là đôi chân dài cực phẩm 1m11.

Người đẹp sẽ trải qua phần thi thuyết trình Dự án Nhân ái hoàn toàn bằng tiếng Anh, không cần sự trợ giúp của phiên dịch. Tuy là phần thi quan trọng, nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà không vì thế mà tỏ ra căng thẳng, trái lại nàng hậu chuẩn bị một tâm thế khá thoải mái, sẵn sàng cố gắng hết mình, không tự gây áp lực cho bản thân.

Dự án Nhân ái của Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang đến Miss World 2021 chứa đựng những hình ảnh vô cùng xúc động, cộng với sự chân thành của nàng hậu, video về dự án này đã thực sự chạm đến trái tim và lấy đi không ít nước mắt của người xem. Người hâm mộ hi vọng Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ lọt Top cao trong phần thi Nhân ái. Người đẹp lọt Top 10 Dự án Nhân ái sẽ lọt Top 40 chung cuộc của Miss World 2021.

Theo lịch trình, sau màn thuyết trình dự án Nhân ái, ngày tiếp theo, Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ bước vào phần thi Head To Head Challenge. Head to Head Challenge là phần thi đặc biệt tại Miss World. Các thí sinh trong nhóm sẽ giới thiệu về bản thân, đất nước và dự án nhân ái họ mang đến cuộc thi. Người chiến thắng không chỉ do BTC quyết định, mà còn nhờ bình chọn của khán giả. Chúc cho Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ tiếp tục hoàn thành tốt phần thi này, và chúng ta hãy cùng sẵn sàng để bình chọn cho người đẹp.