Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang trang phục nữ tướng tới phần trình diễn múa ở Miss World 2021

HHT - Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới đây đã chính thức công bố trang phục cô sẽ mặc trong phần trình diễn "Dances Of The World" của Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021. Bộ trang phục theo phong cách nữ quyền được lấy cảm hứng từ một vị nữ tướng nổi tiếng của lịch sử Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ mang bộ trang phục lấy cảm hứng từ bức tranh dân gian Đông Hồ về Bà Triệu tới phần thi trình diễn Dances Of The World của Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021.

Chia sẻ về bộ trang phục này, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kể lại, lúc bàn với ê-kíp, Hà đã được hỏi ở quê Thanh Hoá có điều gì gợi nhớ nhiều nhất về giá trị truyền thống, nàng hậu đã liên tưởng ngay tới nữ danh tướng kiệt xuất Bà Triệu. Ngay sau đó, ý tưởng về bộ trang phục cho phần trình diễn Dances Of The World đã chính thức ra đời. Bộ trang phục sẽ có mão đội đầu, áo thêu có tà, quần và phần lụa dài được may bằng chất liệu mềm mại, phù hợp với phần trình diễn.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện đã bay vào TP.HCM và gấp rút training các kỹ năng cần thiết cho đấu trường sắc đẹp Miss World 2021, sẽ được tổ chức tại Puerto Rico vào tháng 12 tới đây. Cô cho biết sẽ cố gắng thể hiện điệu múa của mình một cách mềm mại nhưng không làm mất đi yếu tố kiên cường, mạnh mẽ của nữ anh hùng.

Truớc Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có tiết mục múa mâm với trang phục màu đỏ nổi bật trong cuộc thi Miss World 2019.

Hoa hậu Tiểu Vy đã có điệu múa chầu văn trong trang phục truyền thống màu xanh cũng nổi bật không kém trong cuộc thi Miss World 2018.

Từ năm 2009, trong đêm Chung kết của đấu trường Miss World có thêm phần trình diễn Dances of the World (Các điệu nhảy của thế giới). Đây là một phần trình diễn không tính điểm. Phần trình diễn luôn luôn được chờ đợi trong mỗi đêm chung kết và là một trong những yếu tố đặc sắc của cuộc thi.