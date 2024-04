Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nỗ lực thay đổi định kiến sau 2 năm đăng quang

HHT - "Nhìn lại chặng đường vừa qua, Ân cảm thấy vui vì mình đã luôn nỗ lực cho một cuộc đời "đẹp". Đẹp cho mình và đẹp cho đời. Những ý kiến, những bình luận, những nhận xét, những khen chê đều là động lực để Ân nỗ lực thay đổi từng ngày.", Đoàn Thiên Ân chia sẻ trên trang cá nhân.

Tháng 10/2022, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp đến từ Long An gấp rút chuẩn bị tham dự Miss Grand International 2022 chỉ trong 3 ngày.

Sau thời gian thi đấu dài 1 tháng, người đẹp giành giải thưởng Country's Power of The Year nhờ sự bình chọn của khán giả quê nhà. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khiến người hâm mộ tiếc nuối khi chỉ dường chân ở Top 20. Chủ tịch cuộc thi Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil sau đó đưa ra phát ngôn gây tranh cãi về người đẹp này. Cụ thể, ông Nawat nhận xét Thiên Ân không đáp ứng được tiêu chí hình thể cuộc thi với phần lưng dài hơn thân dưới, hông to.

Sau đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân liên tục gặp ồn ào. Đầu năm 2023, phần thi thuyết trình của người đẹp Long An bị tố "đạo văn". Tài khoản TikTok chỉ ra Thiên Ân đã mượn đến 95% nội dung của một trang giới thiệu du lịch cho phần thi thuyết trình Power English.

Hậu MGI 2022, người đẹp nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả trong nước. Tuy vậy, cô bị nhận xét là thiếu nổi bật khi không có nhiều hoạt động cộng đồng. Thiên Ân cũng nhiều lần "mất điểm" khi để lộ thân hình kém thon gọn. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khi đó đã phải trải qua những ngày sóng gió nhất trong nhiệm kỳ khi các hội nhóm anti tăng thành viên chóng mặt.

Sau gần 2 năm đăng quang, Miss Grand Vietnam 2022 có những thay đổi tích cực. Nàng hậu chăm chỉ rèn luyện thể thao, ăn uống điều độ nhằm cải thiện vóc dáng. Cô dần lấy lại thiện cảm trong mắt fan sắc đẹp khi xuất hiện tại các sự kiện với ngoại hình tươi tắn, đầy sức sống.

Mới đây, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đăng tải bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi 24 trên trang cá nhân. Bên cạnh sắc vóc cuốn hút, khán giả chú ý đến lời tâm sự của nàng hậu sinh năm 2000.

"Nhìn lại chặng đường vừa qua, Ân cảm thấy vui vì mình đã luôn nỗ lực cho một cuộc đời "đẹp". Đẹp cho mình và đẹp cho đời. Những ý kiến, những bình luận, những nhận xét, những khen chê đều là động lực để Ân nỗ lực thay đổi từng ngày.", Đoàn Thiên Ân chia sẻ trên trang cá nhân.