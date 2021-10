Hoa Hậu H'Hen Niê, Khánh Vân: Chúc Hoa Học Trò luôn hoàn thành tốt sứ mệnh truyền cảm hứng

HHT - Một câu ngạn ngữ cổ cho rằng “Thời điểm hoàn hảo nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước. Thời điểm tuyệt vời thứ hai chính là ngay lúc này” (The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now). Thế mà hành trình ươm mầm của Hoa Học Trò đã bắt đầu từ tận 30 năm trước và vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ - ngày Hoa Học Trò 1367 đặc biệt phát hành.