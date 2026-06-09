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Hoa hậu Hà Trúc Linh gặp gỡ, truyền cảm hứng cho nữ sinh Đại học Thái Nguyên

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Sáng 9/6, hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại miền Bắc, với điểm dừng chân tiếp theo là Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên. Đây là cơ hội để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ từ Ban tổ chức cuộc thi, tìm hiểu về hành trình của Hoa hậu Việt Nam.

Buổi tuyển sinh có sự tham gia của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Du lịch và Môi trường - Top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Phạm Thuỳ Dương. Hai người đẹp đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cho nữ sinh.

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Hoa hậu Hà Trúc Linh và Đại sứ Phạm Thùy Dương chọn trang phục tương đồng về phong cách, màu sắc. Hai người đẹp rạng rỡ, xinh đẹp khi được sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chào đón nồng nhiệt.

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Nữ sinh Đại học Thái Nguyên diện trang phục áo dài nền tới tham dự tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Các cô gái háo hức khi lần đầu được tham dự ngày hội tuyển sinh, tiếp cận các thông tin quan trọng trước khi quyết định đăng ký ghi danh tham dự cuộc thi sắc đẹp danh giá.

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Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu mở đầu buổi giao lưu: "Trải qua gần bốn thập kỷ hình thành và phát triển, Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp lâu đời, uy tín và danh giá hàng đầu của đất nước.

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Chúng tôi tin rằng môi trường đại học chính là nơi hội tụ nhiều nữ sinh ưu tú, năng động, sáng tạo và giàu hoài bão. Chính vì vậy, hành trình tuyển sinh của Hoa hậu Việt Nam luôn hướng đến các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, trong đó Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là một điểm đến đặc biệt ý nghĩa.

Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường học tập năng động của nhà trường và tin tưởng rằng nơi đây có nhiều nữ sinh hội tụ những phẩm chất phù hợp với tiêu chí của Hoa hậu Việt Nam 2026."

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JEANIE - Ảnh: BTC
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Hà Trúc Linh #Trường Đại học Khoa học #Đại học Thái Nguyên #tuyển sinh #Nữ sinh #Miền Hương Sắc #báo Tiền Phong

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